Vidéos | Top 5 des soumissions: UFC 21 – UFC 30

Découvrez les vidéos des cinq meilleures soumissions de l’UFC 21 à l’UFC 30, mettant en vedette les débuts à l’UFC de la légende des poids lourds Andrei Arlovski.

Dans notre dernière série ici sur BJPenn.com, nous examinons le «Top 5 des soumissions» de chaque bloc de 10 événements UFC. L’édition d’aujourd’hui de la série examine de plus près les meilleures soumissions de l’UFC 21 à l’UFC 30, qui ont lieu de 1999 à 2001. Gardez à l’esprit qu’il y a d’autres soumissions qui méritent la liste, mais nous avons dû en choisir seulement cinq. Jetez un œil à la liste ci-dessous.

UFC 25: Murilo Bustamante bat. Yoji Anjo via étranglement bras-triangle, R2 0:31

Dans l’une des premières utilisations record d’un étranglement de triangle de bras dans l’Octogone, Murilo Bustamante a tapé Yoji Anjo à l’UFC 25 en avril 2000 lors de ses débuts à l’UFC. Bustamante a été l’un des pionniers des premiers jours de l’histoire du MMA et a eu une carrière sous-estimée à l’UFC, qui a notamment remporté le titre de poids moyen contre Matt Lindland à l’UFC 37.

UFC 28: Andrei Arlovski contre Aaron Brink via le brassard, R1 0:55

Dans son cinquième combat professionnel, Andrei Arlovski, âgé de 21 ans, a fait ses débuts à l’UFC en affrontant le vétéran Aaron Brink à l’UFC 28 en novembre 2000. Il y avait beaucoup de battage médiatique derrière Arlovski en provenance de Russie, et il a pu faire un travail rapide de Brink avec une soumission de premier tour. Cinq ans plus tard et Arlovski était le champion de l’UFC, et 20 ans plus tard, il se bat toujours dans l’UFC, ce qui est incroyable. Brink, quant à lui, continue de se battre sur la scène MMA régionale de Californie tout en ayant une deuxième carrière d’acteur porno.

UFC 29: Tito Ortiz bat. Yuki Kondo via manivelle, R1 1:51

L’un des combattants les plus légendaires de l’histoire du MMA, Tito Ortiz a affronté Yuki Kondo à l’UFC 29 en décembre 2000, et il s’est terminé avec lui en terminant le combat avec une vile manivelle. Ce combat a démontré Ortiz à son meilleur, alors qu’il a utilisé sa lutte et son terrain de jeu pour mettre Kondo en position pour la fin du tapout. Ortiz s’est retrouvé avec l’une des meilleures carrières de tout combattant de l’histoire de l’UFC et c’était lui dans son apogée absolue.

UFC 29: Dennis Hallman bat. Matt Hughes via brassard, R1 0:20

Matt Hughes est un Temple de la renommée de l’UFC et l’un des plus grands combattants MMA de tous les temps, mais un homme qui avait son numéro était Dennis Hallman. En octobre 1998, Hallman a soumis Hughes par étranglement à guillotine dans Extreme Challenge. Deux ans plus tard, à l’UFC 29 en décembre 2000, Hallman a de nouveau soumis Hughes, formé par Pat Miletich, cette fois avec un brassard. 20 ans plus tard, nous pouvons voir comment Hughes est devenu le champion de poids welter de longue date de l’UFC alors que Hallman n’était rien de plus qu’un compagnon.

UFC 30: Elvis Sinosic bat. Jeremy Horn via brassard triangle, R1 2:59

Enfin, nous avons Elvis Sinosic dans ses débuts à l’UFC affrontant Jeremy Horn à l’UFC 30 en juin 2001. Horn était l’un des combattants les plus accomplis du sport à l’époque et Sinosic faisait ses débuts dans l’Octogone après une défaite contre Frank Shamrock au Japon. En dépit de l’expérience acquise à Horn, Sinosic a pu le terminer au premier tour. Cela s’est avéré être la seule victoire de la carrière de Sinosic à l’UFC, alors qu’il a perdu ses six prochains combats.

