Vidéos | Top 5 KO: UFC 21 – UFC 30

Dans notre nouveau segment «Top 5 KO», nous revenons sur certaines des finitions les plus brutales qui se sont produites lors d’événements UFC numérotés.

Dans cette deuxième édition du «Top 5 KO», nous revenons sur les événements de l’UFC 21 – 30, qui se sont produits entre 1999 et 2001.

Au cours de cette séquence, le Ultimate Fighting Championship a produit de nombreuses victoires à élimination directe, mais les cinq KO suivants se sont démarqués parmi les autres.

UFC 21: Eugene Jackson KO’s Royce Alger à 1:19 de la manche 2

Eugene Jackson s’est affronté à Royce Alger en juillet 1999 et le résultat a été un brutal coup de poing. Jackson a réussi à aplatir Alger avec un crochet gauche alors qu’il s’avançait au début du deuxième tour. Royce s’est écrasé sur la toile tandis qu’Eugène levait rapidement les mains pour remporter la victoire.

UFC 22: Steve Judson de Brad Kohler KO en 30 secondes

Brad Kohler a affronté Steve Judson en septembre 1999 et le résultat a été l’un des KO les plus dévastateurs de l’histoire du Ultimate Fighting Championship. Kohler a réussi à se connecter avec une énorme main droite qui a envoyé Judson s’écraser face contre terre sur la toile à peine trente secondes avant le premier tour.

UFC 24: Lance Gibson Sr.KO Jermaine Andre à 3:35 de la ronde 3

Lance Gibson Sr. et Jermaine Andre ont été jumelés à l’UFC 24 et le résultat a été un feu d’artifice. La paire a fait des allers-retours pendant deux rounds avant qu’un méchant genou ne mette fin à la compétition au troisième round. Lance a utilisé le corps à corps et a livré un genou tonitruant qui a envoyé Jermaine s’écraser sur la toile dans un état d’inconscience.

UFC 28: John Lewis de Jens Pulver KO en 11 secondes

Jens Pulver contre John Lewis à l’UFC 28 à Atlantic City, NJ le 17 novembre 2000. #DWCOTD pic.twitter.com/oDvT5jy2Ds – danawhite (@danawhite) 30 novembre 2015

Jens Pulver a fait sa quatrième apparition en carrière dans l’Octogone à l’UFC 28 en novembre 2000 contre John Lewis. Le combat n’a pas duré longtemps, Pulver a réussi à décrocher une paire de crochets gauches, dont le deuxième a mis Lewis à terre pour de bon. Jens remporterait le titre des promotions poids léger lors de son prochain combat, battant Caol Uno par décision majoritaire.

UFC 30: Evan Tanner de Tito Ortiz KO en 30 secondes

Tito Ortiz s’est opposé à Evan Tanner en février 2001 dans l’espoir de remporter sa deuxième carrière en défense UFC des poids lourds légers. “The Huntington Beach Bad Boy” ferait exactement cela en offrant l’un des plus grands KO par slam dans l’histoire des arts martiaux mixtes (53 seconde marque de la vidéo ci-dessus). Ortiz continuerait à défendre la ceinture à trois reprises avant de finalement céder le titre à Randy Couture lors de l’UFC 44.

Les mentions honorables pour les «Top 5 KO» entre l’UFC 21 et l’UFC 30 sont les suivantes:

UFC 21: Ron Waterman d’Andre Roberts KO à 2:51

UFC 23: Keiichiro Yamamiya d’Eugene Jackson KO à 3:12 du Round 3

UFC 30: Josh Barnett de Pedro Rizzo KO à 4:21 du deuxième tour

Cet article a été publié pour la première fois sur bjpenn.com le 18 avril 2020