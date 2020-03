Vidéos UFC 248: Regardez les dernières promos d’avant-combat «Adesanya contre Romero»

La prochaine plus grande carte de combat partira plus tard ce soir (samedi 7 mars 2020) à l’UFC 248 en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, alors qu’Israël Adesanya défend son championnat UFC incontesté des poids moyens contre la puissance divisionnaire Yoel Romero. Il y aura un autre combat pour le titre dans le co-événement principal alors que Weili Zhang met son titre de poids paille féminin à gagner dans un affrontement prévu avec l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk.

Bien que la carte principale PPV ne soit pas aussi solide qu’elle aurait pu l’être avec des affrontements comme celui-ci et celui-ci, les deux combats pour le titre sont aussi bons que possible. L’événement principal donnera à Adesanya la chance d’améliorer son record parfait à l’UFC et de consolider davantage son statut en tant que l’un des meilleurs combattants livre pour livre dans le sport, tandis que Romero essaie de capturer son premier titre UFC et de prouver qu’il l’a toujours. à 42 ans.

Dans le co-événement principal, Zhang aura l’occasion de vaincre le meilleur combattant de paille féminin de tous les temps et de graver son nom dans les livres d’histoire, tandis que Jedrzejczyk essaie de retrouver l’emprise divisionnaire qu’elle avait avant d’être éliminée par Rose Namajunas en 2017.

Heureusement pour les fans de combats, l’UFC a eu la gentillesse de déposer quelques promos de dernière seconde pour l’action de ce soir. Si vous ne vous attendiez pas à débourser de l’argent pour voir Adesanya et Zhang défendre leurs titres pour la première fois, les vidéos ci-dessus et ci-dessous – toutes deux gracieuseté de l’UFC – changeront d’avis.

