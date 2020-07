Vince McMahon a puni Mark Henry pour s’être battu dans les coulisses avec Shawn Michaels et The Kliq

Mark Henry a récemment participé à l’émission Broken Skull Sessions de Stone Cold sur WWE Network. Mark Henry, l’homme le plus fort du monde, avait beaucoup à dire, y compris sa mauvaise expérience avec Shawn Michaels et The Kliq dans les coulisses, ce qui l’a conduit à être puni par Vince McMahon.

Tous ceux qui suivent les événements des coulisses de la WWE depuis les années 1990 savent que Shawn Michaels a toujours été un enfant gênant dans les coulisses. Bien que nul ne puisse nier que Michaels est sans doute le meilleur combattant du ring de tous les temps, il n’était pas très populaire auprès de ses collègues.

Shawn Michaels et sa faction dans les coulisses Le ‘Kliq’ composé de Triple H, Kevin Nash, X-Pac et Scott Hall étaient connus pour créer des ennuis avec d’autres superstars. Malheureusement pour Mark Henry, il était l’une des Superstars qui était sur le radar du Kliq.

Mark Henry vs The Kliq et la punition de Vince McMahon

L’homme le plus fort du monde a révélé qu’à cette époque, sa cheville s’était fracturée et qu’il devait donc marcher avec des béquilles. Un jour, alors qu’un moment était négligé, quelqu’un avait caché ses mules. Peu de temps après que Michaels et le Kliq soient venus lui demander de se moquer, qu’est-il arrivé à ses mulestas?

Henry dit qu’il ne pouvait pas supporter ce manque de respect, et a immédiatement poursuivi, ce qui ne s’est pas terminé agréablement. Ils ont finalement été séparés, et Vince McMahon a décidé de l’envoyer au Canada, afin que les esprits entre Henry et The Kliq se calment, en plus d’éloigner la télévision de l’homme le plus fort du monde. Mark a condamné en disant qu’il leur avait donné à tous une leçon.

L’homme le plus fort du monde a pris soin des enfants de Bret Hart

Mark Henry a ensuite parlé de son séjour au Canada. Il a révélé que c’est là qu’il a rencontré Owen Hart et Bret Hart. Henry se rappelait comment il devait s’occuper des enfants de Bret Hart pour que Bret et sa femme puissent prendre un congé. De la même manière, il mentionne que c’était amusant et abordable, mais il était alors temps de revenir.

Malgré le fait que Shawn Michaels était gênant à l’époque, sa personnalité avait complètement changé après son retour en 2002. Rapidement le garçon de cœur, il est devenu l’une des figures les plus populaires dans les coulisses.

Michales a un rôle dans les coulisses de NXT aujourd’hui. Il est chargé de guider toutes les étoiles de la marque jaune, en plus d’avoir des apparitions sporadiques. Pour sa part, Mark Henry a un rôle dans les coulisses et est satisfait de ce qu’il a accompli dans sa carrière.

