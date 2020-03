Visage de Jedrzejczyk, main de Volkanovski et plus

Ce n’est pas un secret que le MMA est un sport exténuant. Les blessures se produisent partout, de la salle d’entraînement à la cage, et parfois même au-delà.

Les blessures peuvent faire chuter les plans les mieux définis, faire dérailler les carrières ou pire. Pourtant, l’écrasante majorité des combattants surmontent leurs revers physiques et finissent par retrouver le chemin de la compétition.

Ci-dessous, MMA Junkie suit les dernières blessures notables de MMA, y compris des mises à jour sur un actuel champion de l’UFC, un ancien tenant du titre, un challenger unique à la ceinture et plus encore.

* * * *

Joanna Jedrzejczyk, candidate au poids de la paille à l’UFC (16-4 MMA, 10-4 UFC), n’a subi aucune blessure grave lors de sa défaite pour le titre UFC 248 contre Zhang Weili, malgré un hématome massif au front. Cela a pris du temps, mais le gonflement et les ecchymoses ont presque complètement disparu sur l’ancien détenteur du titre de longue date de 115 livres.

Santiago Ponzinibbio (27-3 MMA, 9-2 UFC) est presque prêt à retourner dans l'octogone après ne pas avoir combattu depuis novembre 2018. Une pléthore de blessures et d'infections différentes ont maintenu l'Argentin hors de combat, mais il tient à reprendre sa carrière et à poursuivre sa séquence de sept victoires consécutives.

