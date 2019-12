Vitor Belfort appelle à la «revanche la plus attendue qui se produira» contre Wanderlei Silva

Image: Onefc.com

Vitor Belfort veut affronter Wanderlei Silva.

Les deux se sont battus en octobre 1998 à l'UFC Brésil où c'est Belfort qui a gagné au premier tour TKO. Depuis lors, Silva est devenu le champion de la fierté tandis que Belfort a remporté le championnat des poids lourds légers de l'UFC et les deux ont suivi leur propre chemin.

Silva a depuis signé avec Bare Knuckle Fighting Championship tandis que Vitor Belfort a signé un accord avec ONE Championship en mars, mais n'a pas encore fait ses débuts. Mais s'il a son choix, il veut que ce soit contre Wanderlei Silva.

«LE TEMPS EST TICKING # 42 @wandfc – J'ai entendu dire que vous demandez à nouveau de me battre?

J'espère que c'est vrai. J'ai un cadeau de Noël pour toi. – Je suis prêt à vous donner le #rematch le plus attendu qui se produira jamais dans l'histoire des sports de combat #mma.

Acceptez-vous mon CADEAU? Si vous le faites, je suggère déjà la date et le lieu. Qu'en est-il de la fin de février, Singapour @onechampionship #ONE est l'une des organisations sportives les plus dynamiques au monde. Joyeux Noël @wandfc @yodchatri @onechampjp @onechampionship, donnons à ces fans incroyables, ce combat sur la meilleure plate-forme de sports de combat », a écrit Vitor Belfort sur Instagram.

Vitor Belfort n'a pas combattu depuis qu'il a été éliminé par Lyoto Machida par un coup de pied avant à l'UFC 224. Avant cela, il a devancé une décision sur Nate Marquardt. Dans sa carrière, il a remporté des victoires notables contre Dan Henderson, Luke Rockhold, Michael Bisping et Anthony Johnson.

Wanderlei Silva, quant à lui, n'a pas combattu depuis le Bellator 206 en 2018 où il était TKO’d contre «Rampage» Jackson. Avant cela, il a abandonné une décision à Chael Sonnen. Sa dernière victoire remonte à 2013 lorsqu'il a éliminé Brian Stann à l'UFC sur Fuel TV 8.

On ne sait pas si ONE Championship voudra ou non participer au match revanche. Ou, si BKFC laissait partir Silva pour avoir la ferraille.

Êtes-vous d'accord avec Vitor Belfort qu'une revanche contre Wanderlei Silva serait la revanche la plus attendue qui se produira jamais? Et, seriez-vous intéressé à voir cela se produire? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/12/2019.