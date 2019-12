Vitor Belfort appelle Wanderlei Silva pour le match revanche le plus attendu

Plus de 21 ans après leur première rencontre, Vitor Belfort veut à nouveau danser avec un vieil ennemi.

Belfort (26-14), qui a signé avec ONE Championship en février, n'a pas encore fait ses débuts promotionnels et n'a pas participé depuis sa défaite au deuxième tour contre Lyoto Machida à l'UFC 224 en mai 2018, après quoi il a brièvement annoncé sa retraite de le sport.

Désormais à la recherche d'un retour à l'action un an après avoir signé avec ONE Championship, Belfort a convoqué une autre légende du sport Wanderlei Silva pour un match revanche en février sous la bannière ONE.

Les deux se sont rencontrés en 1998 à l'UFC Brésil, lorsque Belfort a livré l'un des plus grands KO de bobines de faits saillants de l'histoire de l'UFC. Il a avancé et a roulé Silva (35-14-1) en seulement 44 secondes.

Après avoir entraîné «The Ultimate Fighter: Brazil» face à face en 2012, Belfort et Silva devaient se disputer à l'UFC 147, mais une blessure a forcé Belfort à sortir du combat et le match revanche ne s'est jamais concrétisé.

«LE TEMPS EST TICKING # 42 @wandfc – J'ai entendu dire que vous demandez à nouveau de me battre?

J'espère que c'est vrai. J'ai un cadeau de Noël pour toi. – Je suis prêt à vous donner le #rematch le plus attendu qui se produira jamais dans l'histoire des sports de combat #mma.

Acceptez-vous mon CADEAU 🎁?

Si vous le faites, je suggère déjà la date et le lieu. Qu'en est-il de la fin février, Singapour 🇸🇬 @onechampionship #ONE est l'une des organisations sportives les plus en croissance au monde world

Joyeux Noël @wandfc

@yodchatri @ onechampjp @ onechampionship, donnons à ces fans incroyables, ce combat sur la meilleure plateforme de sports de combat. "

L'ancien champion des poids moyens PRIDE, Silva, aurait signé avec Bare Knuckle Fighting Championship, mais n'a pas encore fait ses débuts. Ses deux dernières sorties se sont soldées par des défaites contre Chael Sonnen et Quinton Jackson et il a mis fin à ses deux combats à Bellator sans victoire.

