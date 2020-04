Vitor Belfort dit qu’il travaillait sur le retour du MMA avant la pandémie

Le prochain combat de Vitor Belfort était en préparation avant que le monde ne s’arrête.

Le vétéran et ancien champion de l’UFC cherchait à reprendre sa carrière de combattant et ses débuts pour ONE Championship avant la pandémie de coronavirus. L’épidémie de COVID-19 a contraint de nombreuses entreprises non essentielles du monde entier à suspendre leurs opérations, dont ONE Championship, basé à Singapour.

Belfort (26-14 MMA) a fait tourner les roues pour un retour en compétition chez les poids lourds.

“Mon agent s’est donc rendu à Chatri (Sityodtong) pour finaliser un combat, mais tout cela s’est passé”, a déclaré Belfort au MMA Junkie. “C’est fou. Tout est mis en attente, mais j’ai hâte de revenir en action et d’apporter quelque chose (nouveau), de me réinventer à nouveau. Je pense que ce sera la dernière fois et c’est sûr, je suis ravi de retourner à l’action. “

La star brésilienne a signé avec ONE Championship en mars 2019, mais la dernière fois que Belfort a été vu dans la cage était en mai 2018, lorsqu’il a subi une perte par élimination directe contre Lyoto Machida au Brésil. C’était le dernier combat de Belfort avec l’UFC.

Belfort a déclaré que la pause était très nécessaire car elle l’a aidé à surmonter le sentiment d’être épuisé par le sport.

“Je ne veux pas être comme mes quatre derniers combats”, a déclaré Belfort. «Je me battais avec des blessures. Je n’étais pas content. La situation n’est pas ce que je voulais à l’époque, et je pense que maintenant je l’apprécie en quelque sorte. J’attendais le moment, cette chose pour se rallumer. Chacun a son temps. Les gens sont occupés, les gens deviennent complaisants, et mon truc c’est plus que je ne voulais pas me battre par besoin. Je veux me battre par volonté, et je suis au bon endroit en ce moment, dans un lieu de bonheur. “

Belfort prévoit de rendre son retour au combat différent de ce que les fans ont l’habitude de voir. “The Phenom” n’a pas révélé les détails de son plan, mais a déclaré qu’il travaillait avec ONE Championship pour faire quelque chose en dehors des combats traditionnels, faisant allusion à une modification des règles du MMA ou du sport lui-même.

“Je suis intéressé à faire quelque chose hors de la boîte”, a déclaré Belfort. «Tout le monde fait quelque chose et les gens sont épuisés par les combats. Les gens ne savent pas quoi regarder, où payer, à quoi faire attention, mais vraiment ce qui attire les gens, ce sont les personnalités. …

“Je suis vraiment intéressé à apporter quelque chose que les gens font que les gens vont,” Oh mon Dieu, d’où cela vient-il? “Donc, c’est moi et ONE se réunissent, essayant de faire quelque chose qui va vraiment attirer l’attention et apporter un produit unique sur le marché. …

“Quand je peux révéler quoi que ce soit, je vous promets que nous allons faire une sortie ici avec vous. Je promets.”

Découvrez la conversation complète avec Belfort dans la vidéo ci-dessous.

