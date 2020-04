Vitor Belfort finalisait UN combat de championnat jusqu’à ce que le coronavirus suspende ses débuts

L’ancien champion de l’UFC, Vitor Belfort, a signé avec ONE Championship au début de l’année dernière et devait participer au premier trimestre 2020; cependant, la pandémie de coronavirus a arrêté ses opérations et a suspendu ses débuts dans un avenir prévisible.

“Mon agent s’est donc rendu à Chatri (Sityodtong) pour finaliser un combat, mais tout cela s’est passé”, a déclaré Belfort au MMA Junkie. “C’est fou. Tout est mis en attente, mais j’ai vraiment hâte de revenir en action et d’apporter quelque chose (nouveau), de me réinventer à nouveau. Je pense que ce sera la dernière fois et c’est sûr, je suis ravi de retourner à l’action. “

Belfort, 42 ans, a 18 KO en 26 victoires professionnelles (avec trois soumissions) mais ressemblait à une coquille de son ancien moi dans ses derniers combats avec l’UFC. “The Phenom” a été éliminé lors de cinq de ses sept dernières apparitions à l’intérieur de l’Octogone (avec un plus tard changé en un concours sans).

“Je ne veux pas être comme mes quatre derniers combats”, a déclaré Belfort. «Je me battais avec des blessures. Je n’étais pas content. La situation n’est pas ce que je voulais à l’époque, et je pense que maintenant je l’apprécie en quelque sorte. J’attendais le moment, cette chose pour se rallumer. Chacun a son temps. Les gens sont occupés, les gens deviennent complaisants, et mon truc c’est plus que je ne voulais pas me battre par besoin. Je veux me battre par volonté, et je suis au bon endroit en ce moment, dans un lieu de bonheur. “

Paging M. Jones …