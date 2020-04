Vitor Belfort vs Wanderlei Silva II: pourrait arriver 22 ans plus tard

Wanderlei Silva et Vitor Belfort se sont affrontés, dans un combat qui a eu lieu en octobre 1998 lors de l’événement UFC Ultimate Brazil. A cette occasion, Belfort gagne par KO, après 44 secondes de combat.

Les deux combattants étaient proches d’un match revanche en 2012. Ils étaient les entraîneurs de la première édition de TUF Brésil, une confrontation entre eux était attendue. Cependant, “The Phenom” n’a pas pu apparaître et a été remplacé par Rich Franklin.

Récemment, Lou Puppy Louco » il a ravivé cette possibilité en défiant son bourreau à un nouveau duel, pour affronter le Bare Knuckle FC, une organisation qui pratique des matchs de boxe sans gants.

La proposition de revanche a été bien accueillie par «The Phenom», mais à une condition, que le combat se fasse sous la modalité «Boxe Martial Arts», un nouveau modèle de combat basé sur la combinaison des caractéristiques de boxe et de MMA, que le carioca envisage de mettre en œuvre prochainement au ONE Championship, une organisation avec laquelle vous avez actuellement un contrat.

Wanderlei, en tant qu’exposant très important, devrait être le premier à comprendre que la boxe sans gants est la pornographie du combat d’aujourd’hui, il n’y a aucune raison pour nous de le faire. En fait, ce que je crée, qui est la boxe des arts martiaux, aura un petit gant, où les doigts n’entreront pas dans les yeux, où il y aura une protection. Ce n’est pas ce truc sanglant, ça n’a pas beaucoup de coupures.

D’autant plus que je pense que Wanderlei est à un âge où il n’en a plus besoin. Vous devez créer quelque chose que vous pouvez laisser en héritage à la prochaine génération. Allons-nous revenir? Voulez-vous reculer? Allons de l’avant, que les sponsors soient avec nous, les grandes entreprises. Il peut y avoir un lien entre la boxe et le MMA. Il est plus qu’invité à faire ce combat avec moi