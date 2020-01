VIVRE! Flux de conférence de presse UFC 246 «Conor vs Cowboy»

Conor McGregor revient sur la scène promotionnelle à l’intérieur du Pearl Theatre au Palms Resort Casino CE SOIR (mercredi, 15 janvier 2020) à 20 h. ET aux côtés de son compatriote UFC 246 pay-per-view (PPV), Donald Cerrone, pour hype leur confrontation Welterweight ce week-end (samedi 18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Mais, si vous savez une chose ou trois sur «Notorious», il arrivera probablement à la mode tard. Et il y a en fait un retard de 6,5 minutes sur / sous la ligne sur laquelle vous pouvez parier ici (entre autres bizarreries) si vous cherchez à vous lancer rapidement.

L’événement est ouvert au public avec des sièges premiers arrivés, premiers servis pour les fans de combat qui ont la chance d’être à «Sin City» pour assister au spectacle. Les portes du lieu ouvrent au public à 15h30. heure locale.

Le président de l’UFC, Dana White, animera bien sûr l’événement, répondant aux questions des médias d’arts martiaux mixtes (MMA) – et combattant les fans – en présence, ainsi que McGregor et Cerrone.

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Las Vegas ce soir, nous avons ce qu’il vous faut – la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 246 sera diffusée en direct dans le lecteur vidéo ci-dessus, à partir de 20 h ET. De plus, nous fournirons une couverture supplémentaire plus tard ce soir et tout au long du week-end.

McGregor fera sa première apparition dans l’Octogone depuis une perte de soumission à Khabib Nurmagomedov lors de l’UFC 229 en octobre 2018. Son combat “Cowboy” – disputé à 170 livres – devrait lui valoir un coup de tête léger.

Peut-être plus tôt que tard.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end. ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter le dernier et le plus grand UFC 246: «McGregor vs Cerrone» nouvelles et notes assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.