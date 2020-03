“Vivre pourrait être plus compliqué que mourir pour moi”: Mike Tyson

L’icône de la boxe, l’Américain Mike Tyson, a récemment fait des déclarations inquiétantes dans une interview accordée au portail britannique “Le sportif”. L’ancien champion des poids lourds de nombreuses associations de boxe, qui a maintenant 53 ans, a laissé un record de 50-6 avec 44 KO, a continué à avoir un record invaincu de 37 victoires avant de tomber étonnamment dans l’inconnu. pour le monde de la boxe, Buster douglas, le 11 février 1990.

Parmi les déclarations du “L’homme le plus méchant de la planète” Ils soulignent: «Je n’ai pas peur de (la mort), vivre pourrait être plus compliqué que mourir pour moi. Vivre demande beaucoup de courage. Sans courage, vous ne pouvez pas gérer la vie. Vivre est un voyage, vivre est une lutte. Nous le prenons trop au sérieux. Nous croyons que nous sommes quelqu’un et nous ne sommes rien! Nous pensons que nous sommes spéciaux! La renommée craint. Vous êtes capable d’aller en prison, vous êtes capable de mourir, vous êtes capable d’être maltraité. Je ne m’attends vraiment pas à ce que de mauvaises choses m’arrivent, mais quand elles m’arrivent, je comprends et je peux y faire face. Il savait qu’il avait une chance de mourir pendant l’entraînement, pendant le combat, mais il n’avait pas peur. Maintenant, d’après mon expérience, d’après ce que je crois, plus je sais que je n’existe pas, plus je suis prêt à mourir. »

Tyson a été marié 3 fois, a plus d’une demi-douzaine d’enfants, a participé à plusieurs films et aussi à la lutte de l’entreprise. WWE, ainsi qu’à la télévision. En outre, il a été incité à Temple de la renommée Boxe et la société de lutte susmentionnée.