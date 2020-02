VIVRE! Stream de conférence de presse UFC 247 – «Panel d’athlètes»

Ultimate Fighting Championship (UFC) est à quelques jours de son dernier événement de paiement à la vue (PPV), UFC 247, qui présente une double tête de championnat au sommet de la tente ce week-end (samedi 8 février 2020) à l’intérieur de Toyota Center à Houston, Texas.

Plutôt qu’une conférence de presse traditionnelle de la semaine de combat, la promotion a une fois de plus opté pour un «panel d’athlètes» plus modéré qui sera divisé en deux parties, gardant les combattants séparés de leurs adversaires pour une raison quelconque. Le “Panel des athlètes” de l’UFC 247 commencera à 19 heures. aujourd’hui avec les champions du titre Dominick Reyes et Katlyn Chookagian, ainsi que le débutant des poids lourds, Ilir Latifi. Puis environ 30 minutes plus tard, l’estrade sera effacée pour les champions Jon Jones et Valentina Shevchenko, ainsi que pour le poids lourd le mieux classé, Derrick Lewis.

L’analyste de l’UFC, Jon Anik, animera l’événement d’une heure, posant à chaque athlète les questions soumises via les fans du Twitter de l’UFC. Les médias d’arts martiaux mixtes (MMA) présents auront alors environ 10 minutes pour poser des questions de suivi.

Le «Panel des athlètes» de l’UFC 247 aura lieu à la salle de bal de Bayou Place, à environ 10 minutes du site hôte de l’événement. Il est gratuit et ouvert au public pour ceux qui sont actuellement à Houston, mais il ne semble pas que les fans de combat seront autorisés à poser des questions.

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à “Space City” aujourd’hui, nous avons ce qu’il vous faut – la quasi-conférence de presse sera diffusée en direct dans le lecteur vidéo ci-dessus. De plus, nous fournirons une couverture supplémentaire plus tard ce soir et tout au long du week-end.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 247 ce week-end. ICI, à commencer par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 247: “Jones vs Reyes”, assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.