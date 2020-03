Voici 8 conseils pour éliminer l’ennui pendant la mise en quarantaine des coronavirus

Ce n’est pas parce que l’on vous demande de vous isoler et de vous éloigner socialement que vous ne pouvez pas vous amuser avec des amis.

Il peut être facile de tomber dans des schémas de solitude à un moment où la convivialité est la clé. Voici huit façons de vous amuser avec les autres tout en vous reposant sur votre portefeuille. Il y a deux conditions pour toutes les entrées de cette liste: elles doivent être gratuites et impliquer un certain degré d’interaction avec les autres. Vous aurez cependant besoin d’une sorte de conduit comme un ordinateur ou une console de jeux vidéo.

Fête Netflix – Cette extension Google Chrome vous permet, à vous et à vos amis, de diffuser simultanément un film ou une émission de télévision sur Netflix. Un utilisateur peut démarrer une salle de chat et envoyer un lien d’invitation à ses amis. La meilleure (ou la pire) caractéristique est le bouton de lecture / pause partagé. Si une personne interrompt le programme, elle s’arrête pour tout le monde. Cela signifie que vous n’avez jamais à vous soucier de la synchronisation de votre affichage. Vous ne pouvez pas faire de projection? Faites ce que j’ai fait et sautez dans le show de vos amis sous un faux pseudonyme, arrêtez le film et regardez le chaos s’ensuivre. > 🙂

Zoom – Zoom est devenu une aubaine depuis que COVID-19 a commencé à envoyer les gens dans l’auto-isolement. Le chat vidéo est devenu populaire auprès des entreprises pour sa capacité à héberger des tas de gens dans un seul chat vidéo. Il existe des options de paiement mensuel, mais le plan gratuit permet à 100 personnes de se réunir dans un chat vidéo. C’est un excellent moyen de naviguer dans les grands rassemblements comme les fêtes d’anniversaire. Il y a une limite de session de 40 minutes sur les groupes utilisant le plan de base, mais vous pouvez toujours partager un montant négligeable de 20 $ pour passer au plan pro.

Cartes contre l’humanité – Ce clone de Cards Against Humanity a chaque deck et module complémentaire Cards Against Humanity qui n’a jamais honoré votre esprit vil. Sautez simplement dans une salle de jeux existante avec des inconnus ou créez votre propre salle (publique ou privée) et invitez des amis. Vous pouvez définir des limites de joueur, des limites de score et des limites de spectateur. Sautez dans une discussion Discord ou Skype avec vos amis et ayez une crise de rire pas si PC. Un mot du sage, sélectionnez seulement quelques decks ou vous vous retrouverez avec une sélection ennuyeuse de cartes de répétition.

Jeux Playstation 4 – Une chose que la PS4 a à offrir contre la Xbox One est que ses jeux multijoueurs gratuits ne nécessitent pas d’abonnement en ligne. Bien que vous ayez besoin d’un abonnement Xbox Live Gold pour jouer à des jeux comme Fortnite en ligne, vous n’avez pas besoin d’un abonnement Playstation Plus pour jouer à Quinzaine multijoueur sur PS4. Voici cinq jeux multijoueurs (non nommés Fortnite) auxquels vous pouvez jouer avec des amis gratuitement:

Légendes APEX: Apex Legends oppose 20 équipes de trois les unes aux autres sur une carte de plus en plus rétrécie semblable à celle d’un Colisée. Trouvez des armes, améliorez votre armure et combattez jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une équipe.

Call of Duty: Warzone: L’entrée de Call of Duty dans le genre Battle Royale populaire combine le sentiment familier de COD avec de nouvelles rides pour une expérience de combat amusante et tendue.

Intrépide: Dans la veine de Monster Hunter, Dauntless invite les équipes à coordonner les attaques contre les monstres géants. Parcourez le monde, les meilleurs mastodontes et fabriquez de nouvelles armes et armures.

Warframe: Warframe est un jeu coopératif dans lequel vous contrôlez un Tenno, une race extraterrestre opérant des combinaisons de mech de type ninja. Explorez le monde sur votre hoverboard et coupez à travers les ennemis.

Gwent: Un spin-off du jeu de cartes de la populaire série The Witcher (oui, il y a aussi une série Netflix). Partez à l’aventure, améliorez votre deck et affrontez les autres joueurs.

Parties numériques – Pas de grands rassemblements signifie pas de concerts. L’industrie du divertissement en direct a été durement touchée par la propagation du coronavirus. Coachella a été forcée de reporter leur festival de musique légendaire et Live Nation a glacé des spectacles dans le monde entier. Insomniac a fait un pivot important. Après avoir été contraint d’annuler son festival de musique Beyond Wonderland, le siège a accueilli une Virtual Rave de deux nuits avec des artistes EDM notables et émergents. Digital Nightclub Montréal organise sa première fête virtuelle et le DJ sud-africain Shimza organise des fêtes virtuelles avec divers numéros. Les livestreams comportent généralement une fenêtre de discussion afin que vous puissiez vous connecter avec d’autres parties. Proximity vient d’annoncer un prochain flux numérique avec une liste complète comprenant Kaskade et Alison Wonderland. Insomniac diffuse actuellement des retransmissions en direct 24h / 24 et 7j / 7 des principaux festivals EDM, dont EDC Las Vegas, EDC Mexico et Hard Summer. Si les DJ ne sont pas pour vous, presque tous les musiciens, de John Legend à Keith Urban en passant par Brian May of Queen, diffusent en direct des concerts solo de leur domicile sur Instagram Live.

Pub Trivia Night – Big Drop Brewing Co. à Ipswich organise chaque mardi un «Living Room Pub Quiz». Les hôtes posent des questions sur YouTube livestream, vous écrivez vos suppositions et les hôtes donnent les réponses. Ils fonctionnent sur un système d’honnêteté, donc il n’y a pas de prix, mais ils ont suggéré des cadeaux. Rassemblez des amis et voyez qui a les vrais côtelettes.

Jeu de société en ligne – Vous avez déjà joué à des jeux de société, mais vous n’avez jamais joué à CE jeu de société. La prémisse est simple. Le chemin est tout sauf. Votre objectif est d’avancer les espaces et d’être le premier à franchir la ligne d’arrivée. Il y a des torsions et des virages à chaque coin. Les joueurs peuvent vous geler ou vous repousser avec des armes (y compris des sabres laser et des roquettes ACME), les trappes peuvent sonner la fin et le jeu aime généralement se f-k avec vous. Si vous mourez, vous pouvez être rajeuni comme un animal et reprendre votre vie en main. Les rebondissements dans le jeu permettent aux joueurs de se donner des maisons Game of Thrones ou de voyager au pays de Adventure Time. Le jeu regorge de mèmes et la machine de karaoké dans le jeu passe entre des chansons YouTube virales hilarantes. Si c’est un peu trop pour vous, Tabletopia propose plus de 800 jeux de société sous licence. Un abonnement Bronze gratuit vous permet de jouer simultanément à un maximum de deux jeux.

Ville de Salem – Avez-vous déjà joué à Mafia? Vous connaissez ce jeu social où les joueurs doivent travailler ensemble pour déterminer qui parmi eux assassine le reste de la tribu? Eh bien, c’est la ville de Salem en bref. Les joueurs se voient attribuer des rôles au hasard. Certains sont essentiels pour découvrir l’identification d’un mafieux, tandis que d’autres sont de nature passive. Essayez de convaincre les autres que vous avez à l’esprit leurs meilleures intentions – que ce soit vrai ou non.

Restez en sécurité, Maniacs! ✌️