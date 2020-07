Voici à quoi ressemble le visage de Dan Hooker une semaine plus tard

Maintenant on voit à quoi ressemble le visage de Dan Hooker une semaine plus tard de son combat contre Dustin Poirier. « Le Pendu » a été assez blessé, comme le montre une vidéo publiée peu de temps après l’événement. Et comme on peut le voir maintenant, il n’a pas encore complètement récupéré. C’est compréhensible compte tenu de la difficulté du match pour les deux.

À quoi ressemble le visage de Dan Hooker

Dans un nouveau post, Hooker montre à ses followers comment vas tu en ce moment:

« Sept jours plus tard, comme neuf! »

Il n’est pas encore clair quand Hooker retournera dans l’octogone pour essayer de revenir sur la piste gagnante. Mais on peut prévoir que ce sera de voir les visages avec un nom important de la division poids léger. Il est actuellement cinquième au classement, ce qui le place face à des combattants comme Charles Oliveira. Il a lui-même défié Tony Ferguson, mais ce combat ne se déroulera probablement pas. Cela n’aurait aucun sens pour « El Cucuy ». Au lieu de cela, celui-ci pourrait faire face à Poirier.

« The Diamond » a également fait d’autres publications, telles que les suivantes, dans lesquelles il confirme que a renouvelé son contrat avec Everlast.