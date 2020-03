Voici comment les choses se sont passées à l’événement UFC Brasilia étrangement vide

Samedi soir a marqué le premier événement UFC organisé depuis que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le virus Coronavirus / COVID 19 était une pandémie mondiale. Alors que de nombreuses autres ligues sportives ont pris la décision de fermer jusqu’à ce que l’ampleur de l’épidémie actuelle et ses effets puissent être mesurés, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que les combats de son organisation se poursuivraient, sauf mise en quarantaine complète imposée par le gouvernement.

L’UFC Fight Night 170 à Brasilia a donc continué, mais sans foule pour assister aux combats. Au lieu de cela, l’événement a eu lieu dans un Ginasio Nilson Nelson vide. Seuls les combattants, leurs coins et le personnel de l’événement étaient sur place, créant une ambiance très différente de celle généralement générée par les 11000 Brésiliens hurlants qui seraient normalement présents.

L’UFC a fait du bon travail en réduisant l’éclairage et en masquant le fait que les combattants se disputaient dans une arène vide. Mais certains plans diffusés et des images en coulisses racontent l’histoire du premier événement UFC Coronavirus.

“J’avais déjà vu un combat changer le jour de l’événement, un athlète étant interdit de se battre des heures avant le combat, changeant l’événement d’état au cours de la semaine”, a écrit David Corrhea. «Mais aujourd’hui, c’était la première fois que je voyais des combats dans une arène vide. Et c’était vraiment bizarre !! “

Les propres comptes de médias sociaux de l’UFC ont partagé cette vidéo:

Le personnel de l’UFC a profité de la situation avec des blagues. Voici le marieur de l’UFC Mick Maynard:

Il y a des grillons dans la salle pour que vous puissiez littéralement ….. entendre les grillons

Je vais assumer la responsabilité d’être «tous les fans» ce soir. Je vais diriger les chants woooooooo, crier pour le frapper dans les noix, le lever, siffler les filles de l’octogone et bien sûr chanter ooo vai morrer

Et fidèle à sa parole …

L’événement s’est bien déroulé, avec seulement quelques hoquets … comme Michael Bisping oubliant qu’il n’y avait personne pour “faire du bruit” pour le combattant vainqueur.

Et le manque de foule ne semble pas avoir beaucoup affecté la qualité des combats. Renato Moicano et Gilbert Burns ont remporté des victoires rapides tandis que Charles Oliveira et Kevin Lee sont allés en guerre pendant deux tours avant que “Do Bronx” ne bloque un étranglement au début du troisième tour pour remporter la victoire. Si ce n’était pas pour les grillons, vous ne sauriez jamais que personne d’autre n’était là pour en être témoin.

Avec tout ce qui sera bloqué pour les deux prochaines semaines, nous imaginons que les combats UFC dans des lieux vides vont devenir la nouvelle norme. Quel moment étrange pour vivre.