Voici pourquoi Rose Namajunas a refusé le combat pour le titre de Weili Zhang

Rose Namajunas, ancienne championne des poids paille de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a eu la possibilité de récupérer sa sangle de 115 livres, mais seulement si elle était prête à entrer dans la cage contre le nouveau titulaire de la division, Weili Zhang.

Un combat que «Magnum», comme la promotion, espérait marquer.

Malheureusement pour toutes les parties impliquées, Namajunas a été obligée de décliner l’offre du championnat pour plutôt travailler sur son propre bien-être, ce qui avait été négligé avant sa perte de Jessica Andrade à l’UFC 237 en mai dernier.

«On m’a même offert Weili à l’époque, mais je – à l’époque, je m’occupais encore de beaucoup de mes propres choses, je me mettais juste dans la tête, et j’ai embauché un coach mental qui m’aide à faire beaucoup de différentes choses », a déclaré Namajunas à UFC Unfiltered (transcrit par Farah Hannoun). “Et donc il y avait beaucoup de travail à faire.”

Namajunas (8-4) a plutôt été réservé pour le match retour d’Andrade lors de l’événement UFC 249 pay-per-view (PPV), qui a lieu le 18 avril 2020, au Barclays Center de Brooklyn, New York. Le vainqueur devrait être le prochain dans la file pour le titre de 115 livres.

“Je n’étais pas encore prêt pour ça”, a poursuivi Namajunas. “Je ne savais même pas vraiment si je voulais me battre à ce moment-là, juste parce que je voulais m’assurer que c’était quelque chose que je voulais faire et je ne me disais pas, ‘Ayons un autre combat juste parce que je je suis bon dans ce domaine. »

Zhang affrontera à la place l’ancienne championne des poids paille, Joanna Jedrzejczyk, dans le co-événement principal de l’UFC 248 ce week-end à Las Vegas (plus à ce sujet ici).