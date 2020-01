Voici tout ce qui s’est passé à l’UFC 246 hier soir à Vegas

Ultimate Fighting Championship (UFC) a fait connaître sa présence à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, hier soir (samedi 18 janvier 2020) pour l’UFC 246. Si l’on ignore le combat du haut de la nuit – ce que je ne fais pas Je n’ai même pas besoin de mentionner par son nom, c’est la raison pour laquelle tout le monde est ici – le reste de la carte était vraiment … pas bon. C’était au mieux la qualité de «Fight Night». Heureusement, il y avait encore de bonnes performances et des combats amusants, alors allons-y!

Retour du Mac

Conor McGregor a fait exactement ce qu’il était censé faire la nuit dernière.

Ce n’était peut-être pas surprenant, mais c’était quand même impressionnant, car McGregor avait prouvé avec force que Cerrone n’appartenait pas à l’Octogone avec lui. C’était toujours la même tactique de Southpaw: cette double menace brutale de la main gauche et du coup gauche. Cette fois, ce sont l’épaule de McGregor (oui, l’épaule) et le coup de pied haut qui ont causé les premiers dégâts, mais un essaim de coups de poing a scellé l’affaire en moins d’une minute (faits saillants de la montre).

Comme c’était une destruction si rapide et complète, il n’y a pas une tonne à tomber en panne. Cependant, il est clair que McGregor est prêt pour les plus grands combats disponibles à 155 ou 170 livres, bien que j’aimerais personnellement le voir décrocher une autre victoire avant qu’il ne reçoive un tir au titre.

Un manque total de surprise

Il y a quelques années, Pettis était au sommet du monde, un tueur qui semblait peu susceptible de tousser de si tôt. Pourtant, sa défaite contre Carlos Diego Ferreira était largement prévisible, se déroulant de la manière la plus attendue – à la seule exception que Ferreira a pu soumettre Pettis plutôt que de le décider. C’est un changement radical en peu de temps (récapitulation).

Ne vous y trompez pas, ce fut une performance très impressionnante de Ferreira, qui a intelligemment fait pression sur Pettis à la fois avec les frappes et le retrait. Le Brésilien continue de tout mettre ensemble et il a maintenant remporté six combats consécutifs. Il a plus que mérité sa chance dans le Top 10 divisionnaire.

Pour Pettis et son équipe, cela doit être extrêmement frustrant. Ils savaient comment Ferreira allait tenter d’éliminer Pettis. Il l’a fait de la même manière que la plupart des gens ont essayé récemment, et beaucoup ont réussi. Malheureusement, aucun ajustement réussi n’a été fait, et Pettis semble vraiment pris au piège en tant qu’homme avec un plan clairement écrit contre lui.

L’avenir nié

Roxanne Modafferi a battu Maycee Barber hier soir.

Un gros récit après le combat sera sûrement la blessure au genou de Barber, ce qui est juste. Pendant les 10 dernières minutes du combat, Barber a à peine réussi à se tenir seule, ne réussissant que lorsqu’elle a réussi à effectuer des balayages dans le dos et à marquer brièvement la première place. Barber a montré beaucoup de cœur dans la lutte contre la blessure, mais Modafferi a largement contrôlé les échanges sur les pieds et le tapis lors des deuxième et troisième.

Mais tout aussi important est la capacité de Modafferi à se battre au premier tour. Elle bougeait bien, collant le barbier qui avançait avec des coups de poing droits et s’éloignant. Lorsque Barber a augmenté l’agression, Modafferi a réussi à changer de niveau dans le corps à corps et a marqué un retrait.

Contre la perspective la plus chaude de la division, Modafferi a dominé les cinq premières minutes (et les dix autres une fois Barber blessé). C’est un résultat que peu de gens auraient prédit il y a quelques années, et c’est un mérite à la persévérance de Modafferi qu’elle a parcouru un si long chemin.

UFC 246 Réflexions supplémentaires

Aleksei Oleinik bat Maurice Greene avec un brassard de deuxième tour (RÉSUMER): C’était un combat bâclé? Sûr. C’était génial aussi? Absolument. Oleinik a pu démarrer son plan de match tôt, chronométrant bien ses entrées au corps à corps pour ramener ses adversaires et le forcer au tapis. Pendant les 90 dernières secondes de la manche, Oleinik était en train de tourner la tête de son adversaire dans une prise de tête avec foulard, une de ses marques de fabrique. Greene a survécu d’une manière ou d’une autre, et il a même pris un peu d’assaut dans le second! Les deux hommes étaient épuisés, mais Oleinik a réussi à se frayer un chemin jusqu’à un démontage et finalement à sauter sur un brassard sans beaucoup de temps restant au deuxième tour. Tout bien considéré, Greene s’est bien défendu sur le tapis, ce qui a donné lieu à un match de grappling Heavyweight amusant et inattendu.

Brian Kelleher bat Ode Osbourne via un étranglement à guillotine de premier tour (RÉSUMER): Mec, les 15 premières secondes de ce combat devaient faire peur aux amis et à la famille de Kelleher. Osbourne est sorti en faisant des conneries bizarres, en rampant et en lançant des coups de poing volants. Il avait simplement l’air beaucoup plus grand et plus athlétique que Kelleher. Heureusement, le vétéran a gardé son sang-froid, a atterri quelques coups de feu de son propre chef, puis s’est esquivé dans un takedown à double jambe au bon moment. Une fois sur le tapis, Kelleher était dans son élément. Quand Osbourne a tenté de se lever, Kelleher a sauté sur son cou et a tiré la garde, forçant le robinet à se remettre dans la colonne des victoires.

Askar Askarov bat Tim Elliott par décision unanime: Ce fut un combat amusant et surprenant. De retour dans ses débuts assez récents face à Brandon Moreno, la frappe d’Askarov avait l’air … pas bonne. Contre Elliott, cependant, il a failli assommer son ennemi tôt avec une croix massive. Elliott est revenu en force dans le deuxième avec ses excellents lancers au corps à corps et a apparemment attaché le ballon avant le troisième, qui s’est transformé en un slugfest direct. Elliott a maintenu la pression vers l’avant et a décroché de bons coups, mais Askarov était beaucoup plus actif et ses coups de poing droits ont atterri avec une grande régularité.

Drew Dober bat Nasrat Haqparast par KO au premier tour (POINTS FORTS!): Ces deux-là n’ont pas perdu de temps à laisser leurs mains voler, mais c’est Dober qui a surmonté l’avantage de la vitesse, et il l’a fait avec un timing parfait. Haqparast n’a pas fait assez pour déguiser une tentative de coup de pied bas, et Dober l’a lu de manière experte, en plongeant son poids et en laissant tomber sa tête de la ligne médiane pour laisser tomber un coup de tonnerre directement sur la mâchoire. Dober a essaimé immédiatement, mettant fin à la montée actuelle de Haqparast et rappelant au monde des combats à quel point il s’est amélioré au fil des ans.

Pour les résultats complets de l’UFC 246: «McGregor vs. Cerrones» et play-by-play, cliquez sur ICI!