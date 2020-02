Voici tout ce qui s’est passé à l’UFC 247 hier soir à Houston

Ultimate Fighting Championship (UFC) a fait connaître sa présence au Toyota Center de Houston, au Texas, hier soir (samedi 8 février 2020) pour l’UFC 247. Le deuxième événement à la carte (PPV) de 2020 a mis une paire de titres sur la ligne, mettant en vedette deux des champions les plus dominants sur la liste. Une paire d’affrontements de poids lourds a également augmenté la carte principale, ce qui en fait une nuit de combat divertissante.

Examinons de plus près les meilleures techniques et performances de la nuit:

Jon Jones défend … cette fois

Il y a beaucoup à retirer de ce combat, et j’ai écrit plus en détail à ce sujet dans ma chronique Morning After.

Cependant, peut-être le plus gros point à retenir: la fin du règne de Jones est en vue. Selon votre tableau de bord, cela aurait pu se terminer la nuit dernière, car Reyes avait un argument très fort pour prendre les trois premiers tours et donc le combat. Bon sang, si vous êtes particulièrement optimiste ou si vous détestez juste Jones, Thiago Santos avait aussi un argument (bien que pas grand).

Mis à part les tableaux de bord controversés, Jones reste spectaculaire, mais il a l’air beaucoup plus limité, beaucoup plus humain. «Bones» gagne désormais presque entièrement grâce à la force de ses coups de pied. Sa lutte est moins un facteur – il n’a jamais établi le meilleur contrôle dans ce combat, même dans ses brefs démontages. Ses coudes n’ont pas atterri avec une réelle cohérence. Jones a réussi quelques bons coups, mais ça n’a jamais été sa force.

Les fissures ont commencé à apparaître. Jones est toujours l’un des meilleurs au monde, mais il n’est plus le phénomène imparable qui a gravi les échelons. Au lieu de cela, c’est un brillant compétiteur qui étend son championnat avec une expérience de vétéran.

Une classe à part

Valentina Shevchenko est une combattante spéciale.

Cela ne veut pas dire que tous ses combats sont garantis comme des brûleurs d’étable, bien que personnellement, je ne manquerai jamais l’un de ses combats en tant qu’admiratrice de la technique magistrale. À 125 livres, elle semble être complètement intouchable. Pas «intouchable» car elle ne perdra jamais, mais ses adversaires ne peuvent littéralement pas la toucher. Chookagian est une kickboxer à gros volume avec une solide compréhension de la portée, mais elle n’a pas touché une seule tête, selon Fightmetric.

C’est ridicule. Chookagian n’a vraiment pu atterrir qu’avec ses coups de pied, et la majorité d’entre eux ont été contrés ou complètement manqués. En fait, c’est comme ça que l’arrivée est arrivée: Shevchenko a pris un coup de pied et a décroché un balayage comme le combattant de Muay Thai qu’elle est. Une fois sur le tapis, Shevchenko a immédiatement obtenu un crucifix, brisant son adversaire pour tirer l’arrêt de l’arbitre et revendiquer une victoire presque sans faille.

Derrick Lewis, Machine à décision?

Ecoutez, je plaisante évidemment en appelant “The Black Beast” une machine à décision, mais qui aurait prédit que Lewis gagnerait deux combats consécutifs par décision?

Malgré le résultat final, Lewis a été à la hauteur de sa réputation de swang-n-bang. Dans un combat où les deux hommes n’ont atterri que 25 fois au total, le pouvoir a régné la nuit. Le premier tour est tombé sur Lewis, qui a décroché un saut de genou majeur et quelques coups de pied durs. Latifi est revenu en force dans la seconde avec des éliminations, bloquant Lewis pour des portions importantes de la ronde.

Le succès de lutte de Latifi s’est poursuivi au troisième tour et il semblait prêt à marquer le bouleversement improbable. Malheureusement pour le Suédois, Lewis est le roi du retour pour une raison. Alors que Latifi ralentissait de tous les efforts déployés pour retenir Lewis, «The Black Beast» se précipita en avant, fendant son ennemi avec un uppercut brutal. C’est une merveille que Latifi n’ait pas touché le sol, mais la rafale tardive de Lewis a suffi pour voler la manche et se battre.

Lewis est toujours un combattant dangereux et imparfait, tandis que l’ensemble de compétences de Latifi semble s’être mieux traduit en poids lourd que prévu.

Williams gagne gros

Alex Morono n’est pas un premier adversaire facile, encore moins dans sa ville natale de Houston, au Texas. Morono a eu neuf combats d’expérience à l’UFC et une séquence de victoires de trois combats derrière lui. Pire encore, “The Great White” a pris l’habitude d’utiliser son habileté délicate et sa ténacité pour combler les lacunes en matière d’athlétisme.

Williams est entré avec l’athlétisme comme son meilleur atout en tant qu’outsider de +335 à court préavis, et l’histoire la plus attendue devrait se répéter.

Au lieu de cela, Williams a commencé rapidement et Morono l’a obligé. Cela s’est avéré être une erreur, car Williams a posé un lourd crochet gauche qui a fait trébucher Morono dans la clôture. Williams bondit, grouillant sur son ennemi blessé et mettant fin au combat avec insistance. Il s’agit d’un début aussi excellent qu’un combattant peut l’espérer, et Williams est définitivement à surveiller.

Réflexions supplémentaires

Justin Tafa bat Juan Adams par élimination directe au premier tour: Tafa pourrait bien s’avérer être quelque chose de spécial. L’ancien partenaire d’entraînement de Mark Hunt transporte clairement certaines des habitudes de son mentor dans la cage avec lui. Il est trompeusement rapide pour un si grand homme, et le résultat final de cette combinaison est une puissance sérieuse. Contre Adams, Tafa a fait grand usage de sa main droite en plomb, faisant atterrir à plusieurs reprises un crochet droit. Après avoir étourdi Tafa avec un de ces hameçons, Tafa a plutôt tiré un uppercut droit directement dans la mâchoire de son ennemi, qui s’est esquivé dans la grève.

Mario Bautista bat Miles Johns par élimination directe au deuxième tour (POINTS FORTS): Ce combat s’est avéré un choc de styles intéressant. Johns était musclé et planté, cherchant à faire exploser son adversaire avec des coups de poing massifs. Pendant ce temps, Bautista a couru partout, feignant constamment et essayant de rencontrer des combinaisons. Aucun des deux hommes n’a trouvé de nombreuses ouvertures au premier tour, mais Bautista a réussi à chronométrer un genou au deuxième qui a mis fin au concours.

Journey Newson bat Domingo Pilarte en huitièmes de finale (POINTS FORTS): Dans un court combat, Pilarte a commencé fort, faisant exploser son ennemi plus court avec un coup de pied haut et le poursuivant autour de l’Octogone. Newson avait l’air très mal à l’aise sur ses pieds jusqu’au moment où il a posé une main droite parfaite, celle qui a envoyé son adversaire sur le tapis instantanément.

Andre Ewell défaites Jonathan Martinez via décision partagée: Je ne sais pas si la bonne personne a gagné, mais en toute honnêteté, ce fut un combat difficile à marquer globalement. Quoi qu’il en soit, ce fut un excellent combat. La jambe gauche de Martinez a changé la donne: il a claqué le mollet, a blessé l’avant-bras de son ennemi, a secoué deux fois son ennemi avec des tipis à mi-section et a presque enlevé la tête d’Ewell avec un genou gauche. Pendant tout ce temps, Martinez a gardé sa garde haute, faisant preuve d’un grand calme dans un échange de tirs. Quant au vainqueur officiel, Ewell a lancé une tonne de frappes, utilisant ses bras absurdement longs pour atterrir à un rythme équitable. De plus, il a fait un excellent travail de ciblage du corps avec sa main gauche pour contourner la haute garde de son ennemi.

