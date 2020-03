Voici tout ce qui s’est passé à l’UFC 248 hier soir à Las Vegas

L’UFC a fait connaître sa présence à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, hier soir (samedi 7 mars 2020) pour l’UFC 248. Sans doute le meilleur événement à la carte à ce jour en 2020, l’UFC 248 comportait deux titres convaincants. combats, et le reste de la carte était solide tout au long. Même si un combat a été annulé le jour de l’événement, il reste encore beaucoup à dire.

Examinons de plus près les meilleurs combats et les meilleures performances de la nuit!

Sécurité Stylebender

Israël Adesanya a fait ce qu’il devait faire la nuit dernière.

Ce n’était pas joli et ce n’était pas amusant. Cependant, rien de tout cela n’a d’importance, car Adesanya s’est éloigné de la cage avec sa ceinture et son championnat avec tact. Il est resté en tête sur les cartes et a marqué les coups les plus dommageables. À la fin du combat, la jambe de Romero a été saccagée, ce qui était clairement le dommage le plus important causé par l’un ou l’autre homme.

“Stylebender” est toujours un combattant passionnant, il a gagné un combat médiocre.

Le plus grand combat de l’histoire du MMA féminin

Il y a déjà eu des bagarres dans WMMA. Ce n’est en fait pas si rare, un résultat probable lorsque deux femmes sans antécédents de lutte se rencontrent dans la cage. Lorsqu’aucune femme n’a la capacité de vaincre l’autre, nous assistons très souvent aux deux dames au centre.

Il y a également eu des vitrines très techniques. Valentina Shevchenko présente régulièrement des affichages d’efficacité d’experts qui sont rarement égalés par quiconque, homme ou femme. Tatiana Suarez peut enchaîner la lutte avec une grâce sérieuse, et le jeu de jambes et la gestion des distances de Rose Namajunas sont une joie à regarder.

Cependant, je ne peux pas vraiment penser à un combat précédent de WMMA qui se qualifie comme une bagarre technique. Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk ont ​​toutes deux lancé un nombre inhumain de frappes et ont démontré une ténacité incroyable. Ils ont également gardé leur esprit avec eux tout au long de la brutalité, montrant des configurations intelligentes et des compteurs délicats jusqu’à la cloche finale.

Ce fut une victoire pour le MMA féminin.

MMA Crazy

Les choses se passaient relativement selon le plan pour Drakkar Klose.

Il n’était jamais susceptible de remporter le premier tour contre Beneil Dariush, l’homme le plus technique par à peu près n’importe quelle métrique. Le fait que Dariush l’ait sérieusement dépassé lors du premier round n’était pas un choc. Cependant, ce n’était pas non plus surprenant lorsque Klose sortit en trombe des portes dans la seconde, regardant l’homme plus frais. Son jeu est la ténacité et le grain, tandis que Dariush est connu pour ralentir les combats.

Klose a eu le combat qu’il voulait au début du deuxième tour. Il a trouvé le succès en martelant le mollet et en atterrissant les mains droites. Avant longtemps, il a fait craquer Dariush avec une main droite et son adversaire a été stupéfait.

Tout conformément au plan – sauf que tout s’est mal passé immédiatement. Dariush n’est pas connu pour sa durabilité; Klose l’est. Une bagarre directe a favorisé Klose sur le papier, et c’était enfin arrivé! Puis, Klose a été frappé durement tout en poussant vers l’avant. Sans se laisser décourager, il a continué à lancer et a de nouveau craqué. Klose recula à la hâte cette fois, seulement pour se retrouver au bout d’un renversement parfait à gauche de Dariush.

C’était génial et inattendu, un exemple classique de la nature folle de MMA renversant tout sur sa tête.

Retour du Suga Show

Après deux ans loin de l’Octogone, Sean O’Malley a stylé sur Jose Quinonez hier soir.

Dès la première cloche, O’Malley avait déterminé sa portée, tandis que Quinonez était en retrait. Vraiment, «Teco» était dans une position difficile, faisant face à la fois à un désavantage de portée et de vitesse. O’Malley a su tirer le meilleur parti des deux traits, montrant une frappe avant de faire irruption avec une autre. Par exemple, à un moment donné, O’Malley a respiré une énorme main droite alors que Quinonez reculait. Un demi-instant plus tard, O’Malley a fait un autre pas en avant, cette fois avec un coup de pied de corps craquant.

La finition était également magnifique. O’Malley a décroché un excellent crochet de contrôle de la position de Southpaw pour déséquilibrer Quinonez. Alors que «Teco» se rétablissait, O’Malley feint de relever sa garde, puis tira une combinaison de coups de pied croisés. Le coup de pied s’est enroulé autour du garde et a fait des dégâts, et O’Malley l’a suivi avec un uppercut parfaitement chronométré pendant que Quinonez plongeait en avant.

Ne tenez pas compte des mauvaises herbes et des tatouages ​​factuels: O’Malley est la vraie affaire.

Clinique de Jiu-Jitsu

Il a fallu un coup de pied net à la mâchoire pour ramener Rodolfo Vieira à son arrière-plan. La frappe de Saparbek Safarov a mis Vieira en mode combat ou fuite, et le Brésilien est devenu plein BJJ.

Heureusement, c’était toujours le plan de jeu “Black Belt Hunter”. Une fois que Vieira s’est engagé dans son retrait, il a marqué la première place presque immédiatement. De là, sa maîtrise était évidente. Même avec son œil enflé rapidement, Vieira a attaché les bras de ses adversaires et l’aplati, forçant Safarov à monter et à monter.

De la montagne, Vieira a posé un coude dur, forçant Safarov à s’accrocher à sa taille pour éviter de nouvelles sanctions. Vieira savait que la réaction viendrait et contrecarrerait, nageant son bras à l’intérieur et baissant la tête. C’est une configuration de triangle de bras classique, mais qui reste incroyablement difficile à arrêter lorsqu’elle est mise en œuvre par une ceinture noire avec des muscles gigantesques.

L’expérience a échoué

C’était amusant tant que cela a duré, mais Deron Winn a aidé à éduquer le monde sur les raisons pour lesquelles il n’est pas réaliste d’être un poids moyen de 5’6 ”.

Winn a remporté son premier combat contre Eric Spicely, et il l’a fait de manière impressionnante, établissant des records de volume. Malheureusement, c’était aussi quelque chose d’un drapeau rouge: les meilleurs espoirs n’ont pas besoin de se bagarrer avec Spicely, le gars du jiu-jitsu. Son prochain combat a prouvé le problème, car Winn a en quelque sorte manqué de poids – encore une fois, il mesure 5 pieds 6 pouces !!! – et a perdu une décision partagée à Darren Stewart.

Nous ne pouvons cependant pas radier un combattant après une seule perte. Après tout, Stewart est un excellent athlète, un artiste à élimination directe qui prend le dessus. Le combat était serré! Il y avait encore des raisons d’espérer un résultat positif.

Gerald Meerschaert a fermé tout cela. J’aime beaucoup «GM3», mais c’est un combattant très simple. Ce n’est pas un athlète particulièrement bon – juste un mec dur avec un excellent jiu-jitsu et un coup de pied gauche lourd. Un bon test, mais un candidat de haut niveau doit réussir pour échapper au centre des rangs de la division.

Winn n’a pas fait grand-chose pour s’adapter. Il s’avança et s’emballa, atterrissant parfois sa méchante en l’air. Sinon, Meerschaert l’a patiemment giflé avec des coups et des croix, claquant à la maison qui a laissé des coups de pied de temps en temps. Au troisième round, les dégâts se sont accumulés et Winn a trébuché tout en étant secoué jusqu’à ce qu’il soit étouffé par pitié.

Winn fait face à un énorme désavantage à chaque combat, et il n’a pas montré sa capacité à s’adapter à ce problème. Pour devenir un concurrent, Winn doit perdre de la masse et se diriger vers Welterweight.

Réflexions supplémentaires

Neil Magny défaites Li Jingliang par décision unanime: L’important du cardio ne peut pas être surestimé. Au premier tour, Jingliang a décroché quelques coups durs et quelques démontages. Il a également dépensé une tonne d’énergie pour le faire, s’enveloppant dans le jeu de corps à corps plus technique de Magny. À la seconde, Jingliang était épuisé, et Magny a pu prendre complètement le contrôle et séparer son ennemi pour revenir dans la colonne des victoires.

Danaa Batgerel défaites Guido Cannetti par élimination directe au premier tour: Batgerel et Cannetti ont perdu très peu de temps à échanger de gros coups. Cannetti chercha à encercler et à décocher les coups de pied gauches, tandis que Batgerel faisait pression sur les combinaisons. Certains coups de pied de Cannetti ont bien atterri, mais la pression constante de Batgerel l’a vu trouver le menton de Cannetti avec constance. Sorti de nulle part, Batgerel s’est connecté directement au menton avec un crochet gauche, ce qui a envoyé Cannetti très fort et a valu à Batgerel sa première victoire à l’UFC.

Pour les résultats complets de l’UFC 248: «Adesanya vs Romero» et play-by-play, cliquez sur ICI!