Voici tout ce qui s’est passé à l’UFC Fight Night 166 hier soir à Raleigh

Ultimate Fighting Championship (UFC) a fait connaître sa présence à PNC Arena à Raleigh, en Caroline du Nord, hier soir (samedi 25 janvier 2020) pour UFC Fight Night 166. Comment l’UFC «Raleigh» s’est-elle comparée aux nombreuses autres » Événements Fight Night »qui ont rempli la plupart de nos samedis soirs Probablement en plein milieu. Le choc des grands garçons dans l’événement principal a promis des sensations fortes, et le reste de l’événement a présenté des perspectives décentes et des vétérans décousus.

Examinons de plus près les meilleures techniques et performances de la nuit:

Plus qu’un lutteur

Curtis Blaydes n’a pas réussi un seul retrait hier soir, mais il a quand même battu Junior dos Santos. La plupart s’attendaient à ce que Blaydes gagne, mais peu auraient pu deviner ce résultat spécifique.

Cela ne veut pas dire que la lutte de Blaydes n’a pas aidé ou n’était pas importante. Blaydes a montré une croissance excellente et continue sur ses pieds, se déplaçant mieux que jamais et utilisant la menace du retrait pour mettre en place des grèves. À plusieurs reprises, Blaydes est allé de l’avant avec un tir, a été bourré, mais a réussi à décrocher un coup de genou ou un coup sur la pause. C’est un grand échange pour lui, une grève gratuite sur un boxeur dangereux.

En raison de sa lutte fréquente, il peut être facile d’oublier la portée massive de 80 pouces de Blaydes. Son jab a été plus efficace que lors des précédents concours, mais la main droite a fait la différence. Dos Santos essayait vraiment de montrer uppercut – un autre effet de la menace de lutte de Blaydes – mais il n’avait pas son avantage de longueur habituel. La croix est une arme beaucoup plus rapide et plus longue que l’uppercut, et c’est un échange que Blaydes a souvent utilisé. Au deuxième tour, une telle main droite a parfaitement atterri pour «Razor», faisant dos dos Santos trébucher sans aucun soutien réel de ses jambes. Blaydes l’a poursuivi avec une férocité réelle, forçant l’arrivée et mettant fin à toutes les pensées que Blaydes est un athlète de type gagnant par décision.

Chiesa franchit

Michael Chiesa est sur la liste de l’UFC depuis 2012 et a combattu beaucoup de durs pendant cette période, des noms comme Jorge Masvidal, Al Iaquinta et Anthony Pettis. Léger surdimensionné jusqu’à récemment, Chiesa faiblissait régulièrement contre l’échelon supérieur de cette division, car son conditionnement lui ferait défaut dans la seconde moitié du combat.

Contre un collègue ancien Lightweight – et un champion à ça! – à Rafael dos Anjos, il semblait destiné à un résultat similaire. Battre les versions 2019 de Carlos Condit et Diego Sanchez est une chose, mais “RDA” est entré dans ce combat classé dans le top cinq, des combats frais avec l’élite absolue de 170 livres.

Au lieu de cela, Chiesa a prouvé que la réduction de poids le gênait effectivement. Sa frappe peut rester un peu maladroite, mais Chiesa a réussi à forcer un match de lutte pendant la majeure partie du combat. La taille n’était pas un problème pour “Maverick”, qui était mieux à même de contrôler dos Anjos que la plupart des Brésiliens du passé. Plus important encore, Chiesa s’est fortement mobilisé au troisième, surmontant un deuxième tour compétitif pour prendre clairement les cinq dernières minutes et donc la victoire.

C’est la plus grande victoire de la carrière de Chiesa, une grande performance et la preuve que Welterweight est le bon foyer pour lui.

Pression aux épaules!

Alex Perez a remporté une deuxième victoire consécutive la nuit dernière, étouffant son compatriote grappler Jordan Espinosa avec une variation intéressante d’un étranglement de triangle de bras.

Le combat a commencé à peu près comme prévu, alors qu’Espinosa a montré sa vitesse de l’extérieur, cherchant à éclater en avant avec des frappes rapides. Perez préfère intimider ses adversaires, et il a tenté de le faire, traquant son ennemi autour de l’Octogone et faisant pression sur des combinaisons. En peu de temps, Perez a réussi à piéger son ennemi contre la clôture, à boucler un cadenas et à briser son adversaire sur le tapis.

Une minute plus tard, le combat était terminé. Perez était dans la demi-garde et a verrouillé le début d’un triangle de bras, utilisant la position pour travailler pour une passe. Quand Espinosa se cramponna fermement à la demi-garde, Perez adapta son approche, laissant tomber une énorme pression sur les épaules dans le cou de son ennemi. Malgré la position, la méthode de finition de Perez était beaucoup plus proche du type de pression requis par un starter Von Flue.

Espinosa s’est évanoui! C’était un travail de vétéran de Perez, une tactique intelligente d’un homme qui sait clairement tout sur le cou serré.

Réflexions supplémentaires

Angela Hill défaites Hannah Cifers via TKO de second tour: Je ne pense pas que beaucoup de fans s’attendent à ce que ce soit le combat pour arrêter la séquence de décisions, mais Hill l’a fait! La première manche a été une bataille de frappe compétitive, mais l’expérience et les angles de Hill l’ont vue décrocher les coups les plus nets. En particulier, Hill a fait un bon travail en décrochant des coups de pied bas et en contrant les tentatives de son ennemi de revenir. Dans la seconde, Hill a décroché un joli voyage du corps à corps. Cifers s’est avéré très inexpérimenté sur le tapis, ne se défendant pas du tout et succombant aux frappes au sol de Hill depuis le mont.

Montel Jackson défaites Felipe Colares par décision unanime: C’était l’un de ces rares combats où un combattant domine si mal, il est difficile de croire que cela a duré 15 minutes. Nous remercions Colares d’avoir accroché dur, mais il a été complètement pulvérisé. Non seulement Jackson a établi un record divisionnaire pour les retraits à 11 ans, mais il a également claqué sa croix au centre du visage de Colares avec une constance presque inquiétante.

Sara McMann défaites Lina Lansberg par décision unanime: Ce n’était pas le combat le plus dramatique de la carte, mais c’était une performance de contrôle de McMann. La médaillée d’argent olympique est revenue de sa grossesse à 39 ans, mais elle n’a montré aucun signe de ralentissement, surpassant sans effort son adversaire pendant trois tours et ayant l’air en pleine forme physique.

Brett Johns défaites Tony Gravely via le starter nu au troisième tour: Cette bataille aux prises était très amusante. Les deux hommes ont marqué des éliminations et de bonnes positions tout au long des bousculades, mais Johns était l’homme légèrement plus cohérent. Ses démontages au corps à corps étaient de l’argent, et Johns continuait de trouver un moyen de reculer. Plus que toute autre chose, Johns a également gardé un rythme très mouvementé, ce qui l’a aidé à terminer dans le cadre final.

Herbert Burns défaites Nate Landwehr par élimination directe au premier tour: Burns est le frère de l’UFC Welterweight Gilbert Burns, et il est également connu pour ses compétences expertes en jiu-jitsu. Comme «Durinho», cependant, Herbert Burns a prouvé qu’il pouvait craquer. Sous une rafale sauvage de Landwehr, Burns a gardé son calme et a tiré un genou brutal en plein centre, assommant son ennemi en tas. Il a également réussi à obtenir un étranglement d’arce dans les premières minutes, ce qui a permis une première performance très complète.

