Voici tout ce qui s’est passé à l’UFC Fight Night 167 hier soir à Rio Rancho

Ultimate Fighting Championship (UFC) a fait connaître sa présence au Santa Ana Star Center de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, hier soir (samedi 15 février 2020) pour l’UFC Fight Night 167. Dans l’événement principal, un match revanche léger et lourd entre Jan Blachowicz et Corey Anderson ont eu quelques implications sur le titre. Sinon, c’était un événement conçu pour mettre en avant les prospects et les combattants d’action, ce qui en fait souvent une nuit de combats amusante!

Examinons de plus près les meilleures techniques et performances de la nuit:

Puissance polonaise

L’événement principal de la nuit dernière n’a pas duré particulièrement longtemps, mais il y a quand même des plats à emporter.

Peut-être le plus important, il semble que Jan Blachowicz soit en effet le prochain dans la file pour un tir au titre. Cela me bouleverse un peu la rapidité avec laquelle l’idée d’un match revanche de Dominick Reyes a été ignorée, mais il est difficile de nier Blachowicz. Il a été chargé de livrer un moment incroyable, et le Polonais nous a offert un KO brutal.

En parlant de cela, Anderson se battait décemment bien, bougeant la tête et travaillant à établir le jab tôt. Cependant, il a fait une erreur vraiment critique: lancer un coup de pied bas nu de l’intérieur de la poche. C’est une chose de lancer un coup de pied bas rapide sans configuration lorsque l’adversaire est loin, peu probable de faire autre chose que d’absorber le coup de pied bas ou de reculer. C’est un faible risque.

Anderson ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il s’avança profondément et lança le coup de pied debout juste devant Blachowicz. Il a essayé de baisser un peu la tête hors de la ligne médiane, mais c’était bien trop peu pour compenser l’erreur de distance. Blachowicz a parfaitement lu l’attaque et a pu charger et livrer un compteur monstrueux.

La pire grève illégale depuis un certain temps

Kazula Vargas manipulait Brok Weaver.

L’athlète mexicain a intimidé son adversaire dès la première cloche, lui infligeant des coups de pied sauvages et des coups de poing. Weaver ne semblait pas aimer ça, absorbant quelques coups lourds avant de se retrouver dos à la clôture. Vargas a ensuite propulsé son ennemi sur le tapis, où il a largement contrôlé son ennemi depuis la première position. Weaver semblait confus sur la façon de se remettre sur pied, se résignant à tenter des soumissions de son dos qui n’allaient nulle part.

Ensuite, Vargas a oblitéré son adversaire avec un genou illégal, droit au visage tandis que les fesses de Vargas étaient sur le tapis. Cela n’aurait pas pu être plus flagrant – juste une décision absolument terrible sans aucun raisonnement imaginable.

Bagarre à l’ancienne

Daniel Rodriguez et Tim Means se sont jetés.

Au début, le combat semblait suivre le cours des combats précédents contre les débuts des adversaires. Rodriguez lança un coup sec, mais sinon c’était Means marchant son ennemi vers la clôture, travaillant des combinaisons et coupant la patte de tête. “The Dirty Bird” a même lancé un premier démontage en double jambe pour faire bonne mesure.

Tout a changé lorsque Rodriguez a décroché une énorme main gauche à la toute dernière seconde du premier tour. Des moyens lui ont frappé les mains et les genoux le visage en premier, à peine conscient et sûrement à un coup de poing de l’arrêt d’un arbitre. Heureusement pour le natif du Nouveau-Mexique, la manche était terminée et on lui a permis de récupérer une minute entière.

Malheureusement pour Means, ce renversement a donné à Rodriguez toute la confiance nécessaire pour briller face à un vétéran de longue date de l’UFC. Soudain, c’était Rodriguez qui dirigeait la danse, utilisant ce coup acéré pour prendre des angles et bombarder Means avec sa main gauche. Means était toujours avec lui et atterrit quelques coups difficiles, ce qui le rendit encore plus impressionnant quand une autre gauche envoya Means trébucher pour un démontage.

Rodriguez a bouclé une guillotine électrique et a forcé un coup frénétique de Means, mettant fin à un début très impressionnant avec des points de style.

Réflexions supplémentaires

Ray Borg défaites Rogerio Bontorin par décision unanime: Les compétences offensives de chaînage et de rattrapage de Ray Borg sont excellentes. Ses compétences en perte de poids sont nulles.

John Dodson défaite Nathaniel Wood par élimination directe au troisième tour: Dodson peut être un homme frustrant à regarder à ce stade de sa carrière. Il opère comme un contre-attaquant à faible volume, s’appuyant uniquement sur sa main gauche pour faire des dégâts. Eh bien, cette main gauche a atterri énormément cette fois, alors que Wood est devenu un peu trop confiant après une solide ouverture de 10 minutes. Wood a tiré une croix et poussé en avant, mais un pas en arrière et en surplomb à gauche de Dodson a atterri directement sur la mâchoire, envoyant la perspective au tapis.

Merab Dvalishvili défaites Casey Kenney par décision unanime: Dvalishvili n’est pas un combattant parfait, mais c’est une sortie difficile pour tous les poids coqs de la planète. Ses attributs sont ridicules, un réservoir d’essence sans fin et une mâchoire de fer qui ne semble jamais remarquer de grève. Il a maintenu un rythme ridicule comme d’habitude contre Kenny, donnant des coups de pied, tournant et luttant constamment pendant 15 minutes complètes. Le kickboxing plus technique de Kenney et ses excellentes compétences de grappin ont permis de garder les cinq premières minutes proches, mais après le premier tour, Dvalishvili s’est éloigné. Le Géorgien pourrait facilement avoir une fiche de 5-0 à l’intérieur de l’Octogone sous une autre équipe d’arbitres (une perte de décision partagée et un arrêt de soumission controversé ont été contre lui), et son style de lutte sauvage fait de lui un concurrent de cheval noir divertissant à 135 livres.

Raulian Paiva bat Mark de la Rosa par élimination directe au deuxième tour: Paiva, 24 ans, était sans victoire lors de ses deux premiers voyages dans l’Octogone, mais le Brésilien avait également fait preuve de beaucoup de talent lors de ces défaites. Cette fois-ci, ce talent s’est traduit par une victoire. Dès la première cloche, Paiva a traqué son adversaire, cherchant un logement pour sa main droite. De la Rosa a marqué quelques coups durs, mais Paiva les a simplement traversés, et ses propres coups puissants ont atterri avec un impact beaucoup plus lourd. C’est un grand poids mouche avec des compétences bien équilibrées, certainement encore à surveiller pour aller de l’avant.

