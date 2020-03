Voici tout ce qui s’est passé à l’UFC Fight Night 169 hier soir à Norfolk

Ultimate Fighting Championship (UFC) a fait connaître sa présence à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, hier soir (samedi 29 février 2020) pour UFC Fight Night 169. Il comportait un événement principal solide qui était un excellent match up, un combat décisif pour le titre Flyweight entre Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo. Le reste de la carte … eh bien … il y avait des combats, et ils se sont produits.

Heureusement, il n’a pas besoin d’avoir un impact divisionnaire majeur pour qu’un combat soit passionnant ou une performance forte, alors examinons de plus près les moments forts de la nuit:

Trop grand, trop puissant

Deiveson Figueiredo est un homme dangereux.

Au début du combat, il est devenu évident que «Daico» était trop fort pour être lutté et contrôlé facilement, car sa première bousculade en face de Benavidez l’a vu presque sécuriser un brassard. À partir de ce moment, Benavidez s’est concentré sur la vidange du réservoir d’essence de son ennemi, poussant à un rythme brutal et lançant des coups de poing en grappes.

Malheureusement, il y a un risque majeur à lancer autant de frappes et à forcer les problèmes contre un frappeur aussi brutalement puissant. Un choc de têtes a vu Benavidez légèrement vaciller et a reculé dans la clôture, où Figueiredo a immédiatement avancé. Un coup de corps déchirant aligna une autre méchante main droite, et celle-ci mit Benavidez à terre.

Sans son échec d’échelle, Figueiredo serait champion du monde. À l’heure actuelle, l’avenir de la division est incertain.

Le concours «Mort via Lionne»

Avec quatre des cinq athlètes à plein temps de la division Poids plume femmes qui ont concouru hier soir, les enjeux étaient élevés. Amanda Nunes a exprimé son intérêt à défendre sa couronne de poids plume ensuite – parce que les réductions de poids ne sont pas amusantes – ce qui signifiait qu’elle avait besoin d’un partenaire de danse.

Megan Anderson a eu la première chance d’impressionner, et c’est exactement ce qu’elle a fait! L’attaquante australienne a passé quelques minutes coincée dans un corps à corps sans incident, bien sûr, mais une fois capable de gagner de la distance, il n’a pas fallu longtemps à sa longue main droite pour s’écraser dans la mâchoire de Norma Dumont. Son ennemi français s’est effondré en un tas, et Anderson a remporté sa deuxième victoire consécutive à l’arrêt.

Malheureusement pour l’Aussie, Felicia Spencer a également impressionné. En face de Zarah Fairn, Spencer a réussi à jeter son ennemi sur le tapis et à vraiment laisser tomber des frappes au sol brutales pour assurer une victoire assez indolore. Entre les deux victoires elles-mêmes, Anderson était probablement la meilleure finition, mais Spencer détient également une récente victoire sur Anderson.

Cela pourrait encore être décidé par les caprices de Dana White, mais Spencer doit être supposé le coureur avant de faire face à “Lioness” ensuite.

Laissez Em Fight!

Ion Cutelaba a été stupéfait par les frappes de Magomed Ankalaev au début, mais il était très éveillé et repoussant, plus que répondant aux critères de la “défense intelligente”. C’est un mauvais appel de l’arbitre, et la bonne décision est de le renvoyer le plus tôt possible!

Surabondance des poids coq

Kyler Phillips a vraiment impressionné lors de ses débuts hier soir.

L’athlète formé au laboratoire MMA semble vraiment avoir tout à 24 ans. Il a lancé de superbes combinaisons, des contre-coups lisses et des frappes de rotation dommageables. Mieux encore, Phillips est un lutteur de lycée décoré avec une ceinture marron de jiu-jitsu. ENCORE MIEUX ENCORE, Phillips s’est battu à un rythme absurde pendant tout le combat de 15 minutes.

Il est absolument du genre à garder un œil sur Bantamweight. Le problème? Il y a beaucoup de poids Bantam dignes d’éloges récemment! Au cours de la dernière semaine ou deux, j’avais une petite section intitulée “Another Bantamweight Contender”, et je ne me souviens même pas de qui je l’ai écrit!

Les 135 lb la division a simplement une quantité incroyable de jeunes talents qui gravissent les échelons – c’est un moment amusant d’être fan.

Réflexions supplémentaires

Grant Dawson bat Darrick Minner via un étranglement nu au deuxième tour: Minner a tenté quelques étouffements à guillotine serrés, mais c’était vraiment l’étendue de son infraction. Une fois capable de consolider son contrôle supérieur, Dawson – aidé par quelques kilos supplémentaires après avoir perdu du poids – a pu avancer de position et dominer sans trop de problèmes.

Brendan Allen bat Tom Breese par élimination directe au premier tour: Allen est un combattant sérieux à surveiller à 185 livres. après avoir remporté sa deuxième victoire de qualité en deux voyages dans l’Octogone. Contre un combattant qualifié et bien équilibré à Breese, Allen a pu planter son ennemi sur le tapis et dominer complètement. Il a intelligemment utilisé une tentative de kimura pour passer le garde, abandonnant le verrouillage de l’épaule une fois en contrôle latéral. À partir de là, il a défendu les soumissions et a maintenu une tonne de pression maximale sur Breese, ce qui lui a finalement permis de déclencher une vague importante de frappes au sol et de mettre fin au combat vers la fin du premier.

Jordan Griffin bat T.J. Brun via le starter à guillotine de second tour: Ce combat comportait des quantités extrêmes de grappling amusant et bâclé. Les deux se sont bagarrés depuis la première cloche, mais Brown a eu beaucoup de succès en spamming takedowns le long de la clôture. Griffin n’a pas réussi à contrôler le poignet de son adversaire, permettant à Brown de passer à la double jambe et de terminer le démontage encore et encore et encore. Cependant, il a également constamment recherché le cou, ce que Brown n’a pas fait pour se défendre. Deux fois, Griffin s’est mis sur le dos en essayant d’étouffer, mais la troisième fois a prouvé le charme, car Griffin a réussi à endormir son ennemi alors que Brown était passé au contrôle latéral! Si le starter est suffisamment profond, le contrôle latéral seul n’est pas une défense suffisante.

Spike Carlyle bat Aalon Cruz par élimination directe au premier tour: L’Alpha Ginger est peut-être mon nouveau combattant préféré de 2020, et il devrait aussi être le vôtre. Bien qu’il soit confronté à une hauteur et à une portée importantes, le jeu de jambes et la gestion des distances de Carlyle lui ont en fait permis de déjouer Cruz! Il a fustigé le mollet pour faire faire un tour complet à 360 ° à Cruz, puis a donné un coup de pied dans la mâchoire. Cruz a lutté contre la panique, ce qui a permis à Carlyle d’encadrer le visage de son adversaire et de poser un gigantesque coude à angle droit jusqu’à l’oreille. Cela a privé Cruz de son équilibre, permettant à Carlyle de prendre la première place et de terminer le combat avec des frappes au sol frénétiques (y compris les doubles coups de marteau!).

