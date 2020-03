Voici tout ce qui s’est passé à l’UFC Fight Night 170 hier soir à Brasilia

L’UFC a fait connaître sa présence à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil, hier soir (samedi 14 mars 2020) pour l’UFC Fight Night 170. Avec la quasi-totalité du monde du sport en attente en raison d’une pandémie mondiale, l’UFC était vraiment le seul jeu en ville, que beaucoup espéraient apporter une exposition supplémentaire au sport. Malheureusement, les neuf premiers épisodes de la soirée ont tous fait la différence, et certains étaient définitivement plus divertissants que d’autres.

Examinons de plus près les meilleures performances et techniques de la nuit:

Tout sur l’infraction

Charles Oliveira est un preneur de risques.

Bien sûr, on n’égale pas le record de la plupart des arrivées dans l’histoire de l’UFC sans se concentrer sur les dégâts, mais Oliveira prend cet état d’esprit à un niveau différent de la plupart. Si je ne me trompe pas, il a ouvert chacun des trois tours face à Kevin Lee avec des coups de pied sautés? Grâce à son excellent jiu-jitsu et à sa longue carrière à l’UFC – et probablement à de nombreuses années de combat acharné à la Chute Boxe Academy – Oliveira est tout à fait disposée à jeter la prudence au vent.

La confiance d’Oliveira était si claire la nuit dernière, alors qu’il marchait vers le bas et a claqué la maison après une grève. Même lorsque Lee a frappé lui-même de gros coups, Oliveira a immédiatement répondu avec un contre ou un coup de pied bas. De même, lorsque Lee a traversé Oliveira pour effectuer de gros démolitions, «Do Bronx» a immédiatement répondu par des tentatives de soumission.

Oliveira a recherché l’arrivée à la première cloche, et il l’a finalement retrouvée.

Burns Brilliance

Gilbert Burns a fait un travail incroyable la nuit dernière pour éliminer Demian Maia.

Dès la cloche d’ouverture, Burns a joué. Il a attaqué la jambe de plomb avec des coups de pied, ce qui était important compte tenu de l’histoire de Maia aux prises avec des coups de pied bas. Cependant, lorsque Maia s’est plongé dans sa chaîne préférée de démolitions, nous avons été témoins de la véritable brillance du combat de Burns. Dès que Maia a commencé à chercher un crochet, Burns a d’abord plongé sur cette jambe, créant un enchevêtrement de jambe plutôt que de prendre position en arrière.

C’est une position beaucoup plus sûre pour Burns, qui a pu se remettre sur ses pieds.

Maia est resté serré cependant, et il a réussi à tirer Burns vers le bas. Cependant, Burns a retiré les crochets de manière experte, forçant Maia à monter à la place. Dès que Maia a cherché à monter, Burns a fait son mouvement en nageant un bras sous les jambes et en s’échappant par la porte arrière.

Remis sur pied, Maia attaqua avec sa croix habituelle. Burns était préparé, bloquant et tirant un lourd crochet gauche qui décocha Maia de ses pieds. Du début à la fin, Burns a parfaitement exécuté sa stratégie, et tout a fonctionné.

Attendez-vous à ce que Burns entre dans le Top 10 des poids mi-moyens après cette victoire.

SAINT CRAP UNE FINITION

Renato Moicano a étranglé Damir Hadzovic en seulement 44 secondes la nuit dernière après 135 minutes d’action sans finition.

Dans ses débuts légers, Moicano l’a rendu élémentaire. Il a posé un compteur rapide et fait trébucher Hadzovic sur le tapis avec une réelle facilité. Une demi-seconde plus tard, il était dans le dos avec un étrangleur arrière nu verrouillé, et sa première victoire à 155 livres était assurée. Étrangement, la conséquence la plus immédiate a été un match de cris avec Hadzovic, mais ils sont passés assez vite.

Quoi qu’il en soit, Moicano entre dans la division des poids lourds bondée, rappelant au monde ses compétences de jiu-jitsu d’élite.

Crash and Burn

Le train de battage médiatique de Johnny Walker porte un toast complet après une défaite nette contre Nikita Krylov.

Il est possible de se remettre d’une défaite rapide par KO contre Corey Anderson. D’abord et avant tout, Anderson est l’un des 10 meilleurs poids lourds légers qui a battu d’anciens prétendants au titre dans le passé. Au-delà de cela, il s’est terminé tôt, en grande partie hors de la force d’un coup franc. En MMA, des pertes comme celle-ci sont facilement annulées.

La situation a changé hier soir, lorsque Nikita Krylov a malmené le Brésilien. Krylov s’est avancé, a évité les plus gros coups et s’est esquivé dans des tentatives de démontage avec une constance remarquable. Ses tirs n’étaient pas particulièrement bons, mais il les terminait tout de même avec une détermination acharnée plus que toute autre chose. Pour ajouter l’insulte à la blessure, Krylov a même assommé Walker avec un renversement d’une manière extrêmement similaire à la façon dont Anderson l’a terminé.

Cette perte fait mal, et cela va prendre un certain temps – et quelques victoires – pour que Walker retrouve son élan passé.

Amanda Ribas Brille

Ribas a battu Randa Markos hier soir.

Markos n’est pas une blague. Elle n’est peut-être pas une élite, mais «Quiet Storm» a affronté bon nombre des meilleurs poids de paille au monde, des femmes comme Claudia Gadelha et Carla Esparza. Gagner ou perdre, Markos est historiquement une sortie difficile, ce qui conduit à de nombreuses décisions serrées ou même des tirages.

Pas cette fois! Ribas a dépassé Markos dès la première cloche, et elle a régulièrement battu son adversaire. Peu importe que le combat se soit déroulé sur le tapis ou sur les pieds, Ribas s’est concentrée sur les dégâts, ébranlant son adversaire coriace à la poursuite de l’arrivée. Cela ne s’est jamais concrétisé, mais c’était toujours une performance extrêmement prometteuse de la perspective de 26 ans.

