Voici tout ce qui s’est passé à UFC Fight Night 168 hier soir à Auckland

Ultimate Fighting Championship (UFC) a fait connaître sa présence à Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande, hier soir (samedi 22 février 2020) pour l’UFC Fight Night 168. L’un des meilleurs événements «Fight Night» de mémoire récente, L’UFC Auckland a été titré par une excellente bataille entre les guerriers légers Dan Hooker et Paul Felder sur la carte. Sinon, la carte entière semblait être composée d’artistes à élimination directe, ce qui empêchait certainement les choses de devenir ennuyeuses.

Examinons de plus près les meilleures techniques et performances de la nuit:

Corps et sang

Dan Hooker et Paul Felder ont vraiment mis tout en jeu hier soir.

C’est l’un de ces MMA qui est presque incontournable, mais dans ce cas, c’est difficile à nier. Les deux poids légers se sont fait des dégâts considérables: le visage de Felder était plus rouge que ses cheveux, ses yeux fermés et son mollet est devenu violet quelque part autour de la marque des deux minutes du combat. La mâchoire de Hooker semble déformée et peut-être cassée, il y a plusieurs coupures sur son visage, et Felder l’a plus que remboursé pour ces coups de pied de mollet en coupant ses propres coups de pied bas.

Au moment où vous lirez cet article, aucun homme ne pourra marcher sans l’aide d’analgésiques, d’une canne ou d’une intervention divine – peut-être que le trio ensemble serait insuffisant pour éviter un fauteuil roulant. Plutôt que de vous concentrer sur la décision ou les changements individuels de momentum, prenez un moment pour admirer la gloire brutale de cette guerre d’usure et du premier “Fight of the Year” favori.

Crute The Brute

Jimmy Crute s’est battu intelligemment et a dominé la nuit dernière.

Michal Oleksiejczuk est lui-même une perspective très dangereuse, mais il a été mis à l’écart hier soir. Le jeu de Crute était parfaitement planifié pour lui, plongeant sous la main gauche dans un démontage à double jambe. Une fois qu’il a mis le combattant polonais sur le dos, Crute a été forcé de travailler très dur pour garder Oleksiejczuk au sol, montrant une lutte de chaîne très lisse dans le processus.

Une fois Oleksiejczuk définitivement réprimé, le combat était terminé. Crute a menacé un triangle de bras, puis s’est habilement éteint en kimura quand Oleksiejczuk a défendu l’étranglement. C’était un travail très technique de l’Australien de 23 ans, qui va être un problème pour longtemps.

Quant à Oleksiejczuk, l’attaquant polonais a un problème. Il doit soit descendre à 185 livres, soit prendre un congé important pour développer sa force, car c’est deux fois maintenant qu’il est complètement musclé à perte. Il y a beaucoup de côtés positifs à “Lord”, mais il y a un plan de match clair contre lui, et cela le tourmentera à moins que quelque chose ne change.

Un autre concurrent léger

Bon Dieu, Brad Riddell n’est pas une blague.

Lors de ses débuts à l’UFC, le représentant de City Kickboxing a montré une tonne de compétences et une grande puissance, mais il l’a fait contre un adversaire relativement inconnu. Ce fut un travail impressionnant, mais tant qu’une perspective n’est pas confrontée à un ennemi plus éprouvé, il est difficile de s’exciter vraiment.

Entrez Magomed Mustafaev.

Mustafaev est-il un combattant parfait? Non, mais le Daguestan est ridiculement athlétique, donne des coups de pied absurdement dur et a une excellente lutte dans sa poche arrière. En bref, il est un énorme test pour tout poids léger dans son deuxième combat UFC. Je vais être honnête, je pensais que c’était trop, trop tôt.

Riddell a réussi le test avec brio. Au premier tour, il a compensé le pas supplémentaire de distance que les attaquants russes aiment souvent garder en changeant de position avec une belle main droite, qui a presque mis KO Mustafaev à terre. Cela aurait été extrêmement impressionnant, mais c’est peut-être encore mieux que Mustafaev ait survécu et testé la lutte de Riddell pendant une grande partie du combat restant.

Riddell a été maîtrisé à plusieurs reprises sur le tapis, mais il a brouillé la technique et l’état d’esprit nécessaires pour concourir au niveau élite des poids légers. Lorsqu’il a pu créer de l’espace, il a martelé le mollet et le corps. Il a lutté à un rythme exténuant contre un athlète puissant, et Riddell semblait avoir une longueur d’avance tout au long du parcours.

Réflexions supplémentaires

Marcos Rogerio de Lima défaites Ben Sosoli par élimination directe au premier tour: Il n’y a peut-être rien à casser ici, mais c’était génial! Ces deux poids lourds ont accepté de se lancer des crochets jusqu’à ce qu’un homme tombe, et malheureusement pour Sosoli, son ennemi semblait un peu plus rapide et plus puissant. Le coup de grâce lui-même est survenu lorsque de Lima a reculé avec une paire d’hameçons, ce qui a provoqué une greffe de visage et a mis fin au combat.

Zubaira Tukhugov défaites Kevin Aguilar par élimination directe au premier tour: La puissance est le grand égaliseur. En tant qu’homme plus technique, Aguilar semblait prêt à trouver le succès dans la seconde moitié du combat … mais cela n’a jamais duré aussi longtemps. Au lieu de cela, Tukhugov a réussi à chronométrer un crochet gauche parfaitement, bondissant en avant et étonnant mal son ennemi vétéran. une fois qu’Aguilar a été blessé, Tukhugov a terminé le combat magistralement, en tissant par-dessus et en coupant autour du garde pour donner à Aguilar sa première défaite par élimination directe.

Jalin Turner bat Josh Culibao par élimination directe au deuxième tour: Turner était l’homme beaucoup plus grand et beaucoup plus fort, et cela s’est montré dans chaque échange. Culibao a été forcé de tirer pour de mauvaises tentatives de démontage, qui l’ont souvent vu manger des coups de poing et défendre des étranglements à guillotine. Lorsque Culibao a trébuché le long de la clôture et s’est blessé à la cheville, la fin était proche: Turned a rapidement pris la position supérieure et l’a écrasé avec des frappes au sol pour forcer l’arrivée. Je ne sais pas combien de temps il reste à Turner à 155 livres, mais c’est un poids léger très dangereux aussi longtemps qu’il a passé dans cette division.

Kenan Song défaites Callan Potter par élimination directe au premier tour: Pendant une minute, cela ressembla au mouvement et au travail de corps de Potter – cette baisse latérale! – pourrait en fait exploser la chanson beaucoup plus athlétique. Ensuite, l’athlète chinois a trouvé sa gamme. Sa première main droite propre atterrit pour la première fois, puis une seconde, puis à nouveau en 15 secondes environ, et Potter s’effondra. Song a fait preuve d’une très bonne patience et d’une puissance ridicule – il est définitivement une solide perspective à 170 livres.

Priscila Cachoeira défaites Shana Dobson par élimination directe au premier tour: Mes attentes étaient-elles au sous-sol pour ce combat? Absolument. Pourtant, Cachoeira a montré que contre une femme qui ne la surpasse pas techniquement comme tous les adversaires précédents (et probablement la plupart des futurs aussi), elle peut apporter la violence. La Brésilienne a attaqué sauvagement dès la première cloche et a atterri, puis elle a immédiatement mis fin au combat avec un uppercut. Dobson a esquivé la grève et a frappé le tapis, perdu dans son environnement.

