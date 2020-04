Voici toutes les raisons pour lesquelles Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson a été annulé 5 fois

Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson semblent être maudits.

Avec la pandémie de coronavirus qui a balayé le monde, le champion des poids légers de l’UFC a annoncé qu’il ne romprait pas la quarantaine uniquement pour le plaisir de son prochain combat le 18 avril. Nurmagomedov était récemment rentré chez lui en Russie pour terminer son camp d’entraînement, mais les restrictions de voyage émises par son pays d’origine l’a incité à débrancher la prise.

Malheureusement, la décision de Nurmagomedov annulera une fois de plus un combat avec Ferguson après que les deux poids légers les mieux classés aient été jumelés à cinq reprises malheureuses.

Revenons sur l’histoire de Nurmagomedov contre Ferguson et ce qui a conduit à l’annulation de chacun de ces combats.

The Ultimate Fighter 22 Finale – 11 décembre 2015



Après avoir commencé sa carrière à l’UFC avec une fiche parfaite de 6-0, y compris une victoire sur le futur champion léger Rafael dos Anjos, Nurmagomedov a été confronté à Ferguson dans un combat vedette sur la carte finale de la saison 22 de l’Ultimate Fighter en décembre 2015.

Trois mois avant le début du combat, Nurmagomedov s’est retiré du combat en raison d’une blessure aux côtes qu’il avait subie à l’entraînement. À l’époque, Nurmagomedov a même remis en question sa capacité à concourir à nouveau après que des blessures aient affligé une grande partie de sa carrière à l’UFC.

Avec Nurmagomedov sorti, Ferguson a fini par affronter Edson Barboza à la place.

Ferguson a remporté un rare double bonus pour “Performance of the Night” et “Fight of the Night”, en partant en guerre avec Barboza avant de conclure une soumission au deuxième tour avec D’arce choke pour étendre sa séquence de victoires à sept de suite.

UFC sur FOX 19 – 16 avril 2016



Après que Ferguson a remporté une victoire sur Barboza, l’UFC a décidé de le relouer contre Nurmagomedov quatre mois plus tard lors de l’événement principal lors d’une carte UFC sur FOX prévue à Tampa, en Floride. Le combat devait servir d’éliminateur de titre, avec le vainqueur potentiellement passer à concourir pour le championnat léger.

Onze jours avant la date prévue de l’événement, Ferguson a été contraint de se retirer du combat à cause du sang et du liquide dans ses poumons.

“Habituellement, je peux passer à travers ces choses”, a écrit Ferguson en expliquant son retrait de la carte. “Doc a dit qu’il n’était pas sage de se battre car d’autres traumatismes pourraient être terminaux.”

Avec moins de deux semaines restant avant que la carte n’ait lieu, Nurmagomedov a été jumelé avec le nouveau venu de l’UFC Darrell Horcher, qui a accepté l’opportunité de court préavis dans un combat de cartes principal avec Glover Teixeira contre Rashad Evans, tombé à la une.

Nurmagomedov a dominé Horcher et l’a fini par TKO au deuxième tour.

UFC 209 – 4 mars 2017



Esther Lin, MMA Fighting

Suite à des tentatives infructueuses de combiner le combat à deux reprises, l’UFC a opté pour que Nurmagomedov et Ferguson affrontent des adversaires différents à la place.

Nurmagomedov a battu Michael Johnson dans une affaire déséquilibrée à l’UFC 205 tandis que Ferguson a remporté deux autres victoires contre Lando Vannata et l’ancien champion des poids légers Rafael Dos Anjos.

À l’époque, le champion en titre de 155 livres, Conor McGregor, faisait une pause pour célébrer la naissance de son premier enfant et a passé la majeure partie de 2017 à construire un match de boxe avec Floyd Mayweather. Avec McGregor mis à l’écart, l’UFC a choisi de confronter Nurmagomedov et Ferguson à nouveau avec un titre intérimaire léger sur la ligne.

Un peu plus de 24 heures après l’événement, la catastrophe a de nouveau éclaté lorsque Nurmagomedov a abandonné l’événement co-principal après avoir subi une perte de poids brutale qui l’a forcé à l’hôpital. Nurmagomedov a été libéré peu de temps après, mais il ne pouvait en aucun cas participer.

Le combat avec Ferguson a été annulé pour la troisième fois et aucun champion par intérim n’a été couronné.

UFC 223 – 7 avril 2018



Après l’annulation de leur combat à l’UFC 209, Ferguson a finalement été placé dans un combat pour le titre intérimaire léger contre Kevin Lee en octobre 2017. Ferguson a capturé la ceinture avec une soumission d’étranglement en triangle de troisième ronde.

Parce que McGregor était toujours sur la touche, l’UFC a décidé de faire affronter Ferguson à Nurmagomedov lors de l’UFC 223. Le vainqueur du combat serait déclaré champion incontesté des poids légers avec la ceinture de McGregor libérée au moment où les poids légers se sont affrontés le 7 avril 2018 au Barclays Center de Brooklyn , NY

Mais à peine six jours avant l’événement, Ferguson a été forcé de quitter le combat lorsqu’il a subi une grave blessure au genou. De toutes choses, il avait trébuché sur un fil dans un studio de télévision quelques jours plus tôt alors qu’il faisait la promotion du combat et avait déchiré son LCL, qui avait besoin d’une intervention chirurgicale.

Nurmagomedov devait ensuite affronter le champion poids plume Max Holloway dans un court délai. Malheureusement, Holloway a été jugé inadmissible à la compétition après que la Commission sportive de l’État de New York ne lui a pas permis de continuer à réduire son poids alors qu’il cherchait à descendre à 155 livres dans un délai extrêmement court.

Nurmagomedov a finalement affronté Al Iaquinta avec un préavis de 24 heures et a remporté le combat par décision unanime de devenir champion poids léger de l’UFC. Plutôt que de reprogrammer le combat avec Ferguson, l’UFC a décidé de mettre Nurmagomedov dans un combat contre McGregor en octobre.

Dans une tournure folle des événements, Ferguson a pu retourner à l’action le même soir en battant Anthony Pettis dans le “Fight of the Night” à l’UFC 229.

UFC 249 – 18 avril 2020



Le combat entre Nurmagomedov et Ferguson a été reprogrammé une cinquième fois à l’UFC 249, qui devait initialement avoir lieu au Barclays Center de Brooklyn, New York, le 18 avril.

C’était avant que la pandémie de coronavirus ne change tout, car les États de toute l’Amérique ont commencé à fermer les rassemblements de masse avec des ligues sportives comme la NBA et la NHL, suspendant complètement le jeu.

Après que la Commission sportive de l’État de New York eut interrompu le combat qui se déroulait à Brooklyn en raison de l’épidémie de COVID-19 en cours, l’UFC a décidé de poursuivre, à la recherche d’un nouvel emplacement derrière des portes closes sans public.

Alors qu’il a commencé son camp d’entraînement à l’American Kickboxing Academy à San Jose, en Californie, Nurmagomedov a décidé de rentrer chez lui en Russie après avoir déclaré qu’il s’était vu refuser l’entrée à Abu Dhabi, où il a déclaré que l’UFC lui avait dit que le combat avec Ferguson était probable. va avoir lieu. Le gouvernement russe de l’époque a ensuite émis une interdiction de voyager qui a fermé les frontières du pays afin de ralentir la propagation du virus mortel, bien que cela n’empêche pas les voyages aériens commerciaux ou privés.

Mais mercredi, Nurmagomedov a publié une déclaration expliquant pourquoi il était mal à l’aise pour aller de l’avant avec le combat, dont le moindre n’était pas de rompre la quarantaine pour voyager à l’autre bout du monde pour l’événement.

Avec cela, l’événement principal de Nurmagomedov UFC 249 contre Ferguson était fermé, et pour la cinquième fois en moins de cinq ans, le combat a été abandonné.