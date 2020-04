Voici une conversation sur les coronavirus à propos du MMA et de l’UFC 249 – Pt. 2

Michael Fiedel est rédacteur en chef adjoint de TheBodyLockMMA.com et collaborateur de Flo Combat. J’ai invité Fiedel à discuter du paysage actuel des arts martiaux mixtes (MMA) à l’ère des coronavirus et notre conversation (consultez la première partie ici), naturellement, s’est tournée vers l’UFC 249, qui doit actuellement se dérouler le 18 avril 2020, dans une arène vide dans un endroit secret.

Il y a tellement de questions concernant la sagesse de cette décision pour toutes les personnes impliquées:

«En ce qui concerne un événement sans fan, je félicite l’UFC et d’autres promotions comme Cage Warriors qui l’ont fait. Je pense que c’est une excellente idée car, évidemment, nous ne voulons pas que de grandes foules se rassemblent à cause de qui pourrait venir si quelqu’un est infecté et qu’ils le font ou ne le savent pas, mais cela peut également se propager rapidement à travers un grand groupe. La suppression du composant ventilateur est donc une excellente première étape, mais même quand même, un événement comporte un risque. »

Dana White semble être d’avis qu’un événement sans ventilateur est la solution, mais Fiedel a expliqué pourquoi c’est toujours une mauvaise idée pour les combattants même si aucun fan ne peut diffuser COVID-19.

“Disons que l’UFC va de l’avant et organise un événement. Vous avez du personnel UFC, le personnel essentiel et l’équipe de production. Vous avez tous les combattants – leurs entraîneurs et leurs coins. (Vous avez) des amis et de la famille qui se trouvent à l’événement, je connais certains combattants (pour qui) c’est possible, certains combattants qui ne le sont pas. Je ne sais pas si l’UFC l’a autorisé (à Brasilia). Vous avez également les arbitres, le personnel médical qui seront sur place. »

Cela semble bien plus que la directive largement promue de pas plus de 10 personnes rassemblées en un seul endroit à un moment de la pandémie, mais la dynamique en jeu pour les combattants impliqués est encore pire.

«Vous avez ces athlètes qui, par nature, perdent du poids, ne se déshydratent pas complètement, ne reçoivent pas l’hydratation ou la nutrition appropriées, et deviennent en fait immunodéprimés, seulement pour aller là-bas et concourir, puis revenir à leur point d’origine. Pour certains sports comme la NBA ou la NFL où la population (d’athlètes) est largement concentrée aux États-Unis, je suppose que vous pouvez comprendre que la propagation ne se limitera qu’aux États-Unis, mais le sport du MMA est international – c’est mondial . “

Il suffit de regarder la carte principale de l’UFC 249 pour voir le problème. La co-combattante de l’événement Jessica Andrade est originaire du Brésil. Ion Cutelaba est originaire de Moldavie et son adversaire Magomed Ankalaev est originaire du Daghestan. Le seul combat initialement réservé pour la carte principale avec deux Américains est Jeremy Stephens contre Calvin Kattar, mais Ferguson contre Gaethje pourrait être le prochain.

«Vous avez des combattants de partout, venant de partout, s’entraînant dans des endroits complètement différents de ceux d’où ils viennent, convergeant tous vers un seul endroit centralisé. C’est une recette pour un désastre à moins que des mesures extraordinaires ne soient prises, et pour l’instant nous n’avons aucune indication que ces mesures seraient prises – à travers des tests de coronavirus, ou quoi que ce soit approuvé par l’OMS, CDC, pour des événements comme celui-ci. Si vous êtes le seul événement en ville, il y a de fortes chances que vous ne le soyez pas. “

Restez à l’écoute pour la troisième partie de cette conversation sur les risques graves que les athlètes qui se placent dans un état immunodéprimé sont censés prendre au nom de gagner de l’argent pour eux-mêmes et leurs promoteurs.

