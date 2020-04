Voici une conversation sur les coronavirus à propos du MMA et de l’UFC 249 – Pt. 3

Michael Fiedel est rédacteur en chef adjoint de TheBodyLockMMA.com et collaborateur de Flo Combat. J’ai invité Fiedel à discuter du paysage actuel des arts martiaux mixtes (MMA) à l’ère des coronavirus et notre conversation (consultez la deuxième partie ici), naturellement, s’est tournée vers l’UFC 249, qui doit actuellement se dérouler le 18 avril 2020, dans une arène vide dans un endroit secret.

Alors que Dana White continue d’être fustigé par ses critiques, Fiedel et moi avons discuté de la raison pour laquelle White a l’air mauvais en organisant un événement qui met en danger la santé et la sécurité des combattants, du personnel et de toutes les personnes présentes sur le site concerné.

«J’éviterais sans aucun doute« le commerce est plus important que la pensée des gens ». Je m’en remettrais certainement aux experts à ce sujet. Je ne suis certainement pas un virologue, un épidémiologiste ou un médecin d’aucune sorte, mais il me semble que nous devrions accorder la priorité à la santé et à la sécurité des personnes, plutôt que d’essayer d’aller de l’avant avec des événements de toute nature ou entreprise (comme d’habitude). Je pense que si les experts nous disent de prendre des distances sociales, de s’isoler et de pratiquer une bonne hygiène, nous devons faire ces choses et ne pas les mettre derrière quoi que ce soit d’autre. »

Dans une tournure inattendue des événements au cours de toute cette pandémie, Conor McGregor s’est racheté en un battement de cœur, tandis que Jon Jones a semblé pire que jamais. C’est le bon moment pour montrer de l’empathie envers les autres étant donné la façon dont cela affecte les combattants, les fans et les journalistes.

“Si cette pandémie est quelque chose qui va continuer à affecter le monde et le monde MMA pendant une période prolongée, nous pourrions voir des licenciements ou des libérations en masse. Évidemment, je ne dis pas cela comme un moyen de provoquer la panique ou une façon de susciter trop d’inquiétude, mais en le considérant sous l’angle des “ événements MMA doivent se produire pour que les combattants soient payés ” – pour être payés un combattant doit se battre dans l’économie de concerts actuelle à laquelle il participe, et pour être payé, nous devons couvrir ces événements – donc si les événements ne se déroulent pas, les emplois sont menacés dans ce sens. »

Même si le paysage du MMA tel que nous le connaissons est modifié en raison de la pandémie, il ne se compare guère aux projections selon lesquelles près d’un quart de million de personnes pourraient mourir aux États-Unis seulement. Peu importe les «meilleurs chiens» comme Jones et White, ils résisteront mieux que la plupart à la tempête.

«Les principaux acteurs du sport seront pris en charge. Je pense que l’UFC, comme d’autres organisations comme la NBA, la LNH, même s’il y a une disparité entre ces deux groupes, pourra s’en sortir. Je pense que plusieurs autres promotions pourront également le faire, Bellator par exemple avec Viacom, mais certaines émissions régionales pourraient en pâtir sérieusement. Si vous êtes une promotion qui se déroule d’un événement à l’autre, ou que vous hémorragiez de l’argent à travers vos événements mais toujours dans votre phase de construction, ou que vous essayez de le faire par un travail d’amour, cela pourrait être une période très difficile pour tu. Je ne serais pas surpris de voir des combattants, des promoteurs et des membres des médias impliqués dans le monde des sports de combat tomber dans des moments difficiles pendant une longue période d’absence. »

En conclusion, Fiedel a félicité Bellator MMA d’avoir payé aux combattants leur argent pour un événement annulé et a encouragé d’autres promoteurs et entreprises à emboîter le pas.

«Je dirais aux promoteurs qui ont ces moyens de suivre ces traces, et j’espère certainement que les combattants moins fortunés ou les combattants qui n’ont pas une situation financière aussi stable soient pris en charge, à condition que ce soit dans le cartes.”

