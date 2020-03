Voir Adesanya, Volkanovski avec des ceintures UFC inspirantes

Le récent succès de City Kickboxing a inspiré Dan Hooker.

Hooker (20-8 MMA, 10-4 UFC) a été l’un des premiers incontournables de la scène MMA néo-zélandaise à se rendre à l’UFC et se retrouve maintenant potentiellement à un ou deux combats loin des conflits de titre.

Il devrait actuellement affronter l’ancien challenger intérimaire des titres légers de l’UFC Dustin Poirier dans l’événement principal de l’UFC San Diego dans ce qui serait sa deuxième tête d’affiche consécutive.

Et tandis que son propre stock est à la hausse, Hooker a déclaré que regarder ses coéquipiers Israel Adesanya, le champion en titre des poids moyens de l’UFC et Alexander Volkanovski, l’actuel champion des poids plumes de l’UFC, saisir l’occasion lui donne confiance qu’il est toujours aussi proche de son ultime objectif.

“Maintenant, j’ai deux coéquipiers, j’ai Alex Volkanovski et Israel Adesanya, qui se promènent dans le gymnase avec des ceintures de champion du monde, et cela le rend très accessible pour moi”, a déclaré Hooker à MMA Junkie. «Je sais de quoi je suis capable à l’intérieur du gymnase et mes résultats à l’intérieur de l’octogone. Je sais que je peux concourir et battre les meilleurs gars du monde, donc j’ai juste besoin de l’occasion. Alors maintenant, n ° 5, je me dirige vers cette ceinture. Vous vous mettez et vous tentez maintenant de vous positionner pour le titre, et le titre est le prochain objectif que je me suis fixé. “

Hooker, qui a remporté sept de ses huit derniers matchs, vient de terminer une bataille de cinq rounds le mois dernier à Auckland, devançant Paul Felder dans un effort de «combat de la nuit».

Il a appelé son tir avant quand il avait déjà demandé au fort Felder, et il semble qu’il obtiendra son souhait une fois de plus avec Poirier, alors qu’il continue de planifier sa prochaine étape, un combat à la fois.

“Moi, comme je suis réaliste”, a déclaré Hooker. “Israel Adesanya est connu dès le premier jour qu’il allait devenir champion du monde, il sera en tête d’affiche du pay-per-view mais moi, c’est tout ce que je peux voir devant moi est le prochain plus grand objectif. Au fur et à mesure que j’atteins ces objectifs, je mets quelque chose d’autre devant moi, donc ma progression a toujours été progressive et très lente. »

Découvrez l’interview complète avec Hooker dans la vidéo ci-dessus.

