Voir la première promo UFC 247 pour le combat pour le titre «Jones vs Reyes» le 8 février à Houston (vidéo)

Jon Jones sera de retour au combat le 7 février pour affronter Dominick Reyes dans l’événement principal de l’UFC 247 au Toyota Center de Houston, au Texas. Ce sera le quatrième combat pour le titre de Jon en 14 mois, car il a juré d’être plus actif après avoir remporté le titre vacant des poids lourds légers à l’UFC 232 fin 2018.

Reyes, quant à lui, cherchera à choquer le monde en remettant à «Bones» sa première véritable perte en arts martiaux mixtes (MMA). Invaincu à 12-0, 6-0 à l’UFC, “The Dominator” a été vu pour la dernière fois éliminer l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Chris Weidman, à l’UFC sur ESPN le 6 octobre dernier (faits saillants).

Jones et Reyes sont devenus un peu fringants lors de leur premier staredown officiel, alors vous pouvez vous attendre à ce que les choses chauffent un peu plus avant le combat pour le titre de 205 livres. Pour Jones, une victoire lui donnerait sa onzième défense du titre à 205 livres et le rapprocherait peut-être d’un passage à Heavyweight.

Dans le co-événement principal, la championne féminine de poids mouche Valentina Shevchenko défendra son titre contre Katlyn Chookagian, qui a remporté cinq ou ses six derniers matchs à l’intérieur de l’Octogone. Toujours sur la carte, Ilir Latifi passera à la division des 265 livres pour affronter Derrick Lewis.

