Volkan Oezdemir devance Aleksandar Rakic

Volkan Oezdemir et Aleksandar Rakic ​​se sont rendus en Corée du Sud avec une réputation bien méritée en tant qu'artistes à élimination directe, mais leur affrontement à l'UFC sur ESPN + 23 a montré qu'ils avaient tous les deux des mentons à égaler, alors qu'ils se battaient jusqu'à la carte de pointage à Busan.

Les deux finisseurs poids lourds légers se sont affrontés en trois manches complètes à la Sajik Arena lors du co-événement principal de la nuit, qui a été diffusé en direct sur ESPN +. Et après 15 minutes très disputées, c'est Oezdemir (17-4 MMA, 5-3 UFC) qui a obtenu le feu vert par décision partagée.

Le combat a commencé de manière explosive, alors que Rakic ​​(12-2 MMA, 4-1 UFC) est sorti de son coin et s'est connecté avec deux coups de poing solides, puis un genou volant, alors qu'il appuyait Oezdemir contre la clôture. L'Autrichien a ensuite cherché à surprendre le combattant suisse avec un étranglement à guillotine, mais Oezdemir a récupéré bien avant que l'action ne revienne au centre de l'octogone.

Rakic ​​a continué à diriger les choses de l'extérieur, mélangeant des coups de poing et des coups de pied bas tandis qu'Oezdemir cherchait à intervenir et à utiliser ses puissants coups de poing à courte portée, et une main droite en particulier de «No Time» a mis Rakic ​​en alerte.

Et, tout comme Oezdemir semblait trouver un pied dans le concours, Rakic ​​a mélangé les choses et a emmené son homme sur la toile avec une seule jambe, puis a cherché à le travailler avec des coups de poing électriques contre la clôture après leur retour aux pieds . La menace de KO était omniprésente alors que la paire a lancé à pleine puissance, mais Rakic ​​a regardé l'attaquant slicker de la gamme, alors qu'il se connectait avec une combinaison propre à deux coups de poing avant de glisser loin d'un compteur droit d'Oezdemir en finale moments d'une ronde d'ouverture pleine d'action.

Mais si Rakic ​​a eu le meilleur des choses au premier tour, Oezdemir est revenu dans le concours au tour 2, alors qu'il se tournait vers ses coups de pied et avait un succès immédiat. Son premier coup de pied sérieux de la deuxième strophe se connecta puissamment, laissant l'Autrichien avec un gros gonflement d'apparence désagréable juste en dessous du genou gauche, qui continua de grossir au fur et à mesure que le tour progressait. Oezdemir est retourné à cet objectif à plusieurs reprises tout au long du cycle alors que le rythme du combat ralentissait et que les Suisses ont commencé à dominer les échanges.

Sachant peut-être que le combat était en jeu, Rakic ​​est sorti en se balançant au début du Round 3 et s'est connecté avec un gros crochet, qu'Oezedemir a bien pris. Le combattant suisse a ensuite riposté avec ses propres tirs alors que le couple continuait à se battre d'avant en arrière. Les deux hommes ont décroché de solides crochets gauches alors qu'ils tentaient de terminer tard. Oezdemir a coupé son homme avec un coup de tête, tandis que Rakic ​​a continué à tirer des coups hors de portée, tout en mélangeant dans des tentatives de démontage qui se sont finalement avérées infructueuses alors que les deux artistes à élimination directe se sont battus jusqu'aux tableaux de bord.

Le combat était presque trop proche pour appeler, et a laissé les trois juges octogonaux divisés sur le vainqueur général. Lorsque les scores ont été lus, c'est Oezdemir qui a levé la main avec des scores de 28-29, 29-28 et 29-28 après un match serré et compétitif.

"J'ai déjà été du mauvais côté d'une décision, lors de mon dernier combat avec Dominick Reyes", a déclaré Oezdemir après le combat. «Maintenant, je vais laisser Reyes faire son truc. Et quand Dominick Reyes reviendra, je serai prêt pour lui. "

Oezdemir a ensuite appelé à une confrontation avec son compatriote léger poids lourd Anthony Smith, qui l'a renvoyé à l'UFC Fight Night 138 à Moncton en octobre 2018.

Les résultats UFC les plus récents sur ESPN + 23 incluent:

Volkan Oezdemir bat. Aleksandar Rakic ​​par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Charles Jourdain bat. Dooho Choi via TKO (coups de poing) – Tour 2, 4:32

Da Un Jung bat. Mike Rodriguez via KO (coups de poing) – Tour 1, 1:04

Défi Jun Yong Park. Marc-André Barriault par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Kyung Ho Kang bat. Liu Pingyuan par décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

Ciryl Gane bat. Tanner Boser via décision unanime (30-26, 30-26, 30-26)

Seung Woo Choi bat. Suman Mokhtarian par décision unanime (29-26, 29-26, 29-25)

Omar Morales bat. Dong Hyun Ma par décision unanime (30-27, 30-26, 29-28)

Alexandre Pantoja bat. Matt Schnell via KO (coups de poing) – Tour 1, 4:17

Raoni Barcelos bat. Dit Nurmagomedov par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Amanda Lemos bat. Miranda Granger via la soumission technique (starter arrière nu) – Round 1, 3:43

Heili Alateng bat. Ryan Benoit via décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)

