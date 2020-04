Volkan Oezdemir prêt à combattre Jiri Procházka en août

En espérant reprendre le cap pour une nouvelle opportunité de départ, Volkan Oezdemir est prêt à accepter le combat que certains autres semi-complétés n’acceptent pas.

Le Suisse de 30 ans, sur une séquence de deux victoires consécutives, a parlé au MMA Junkie et a avoué qu’il allait se battre avec Jiri Procházka, ex-champion de Rizin, dans le maintenant annulé UFC Fight Night Dublin qui était prévue pour août.

«Ils m’ont offert Jiri Procházka et j’ai verbalement accepté le combat. Pour l’instant je n’ai reçu aucune proposition formelle car j’étais en négociation pour renouveler mon contrat et cela a pris du temps, et maintenant c’est fini donc il est probable que je reçoive un contrat de combat plus tard ».

Procházka (23-3-1) a signé avec l’UFC en février et atteint la promotion après avoir remporté dix combats d’affilée à Rizin, dont neuf par KO / TKO. C’est pour cette raison qu’Oezdemir pense que la promotion a eu du mal à trouver un adversaire pour ses débuts.

“Pour moi, c’est bon. J’aime le combat. Le problème pour Jiri est qu’il est nouveau et qu’il était un champion au Japon, donc l’UFC a eu du mal à trouver un adversaire pour lui, et en même temps ils ont eu du mal à trouver un adversaire pour moi, donc c’est une situation où tout il se résout. »

Oezdemir, un ancien challenger de la ceinture de 205 livres, vient de la défaite Ilir Latifi y Alexandar Rakic. Auparavant, le natif de Fribourg était sur une séquence de trois défaites consécutives quand il a été terminé par l’ex-champion, Daniel Cormier, et dépassé par qui seraient les futurs challengers du titre, Anthony Smith y Dominick Reyes.