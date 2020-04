Volkan Oezdemir révèle le combat contre Jiri Prochazka et espère «Fight Island»

Volkan Oezdemir a révélé qu’un affrontement avec le nouveau venu de l’UFC, Jiri Prochazka, était en préparation pour la carte Dublin de la promotion en août.

Oezdemir (17-4 MMA, 5-3 UFC) devait accueillir l’ancien champion des poids lourds légers Rizin Prochazka (26-3 MMA, 0-0 UFC) à l’UFC, mais l’épidémie de coronavirus a stoppé les négociations.

“Ils m’ont offert Jiri Prochazka et j’ai verbalement accepté le combat”, a déclaré Oezdemir au MMA Junkie. “Pour l’instant, je n’ai reçu aucune proposition (ou) offre de combat. Je faisais toujours mon renouvellement du contrat et cela a pris un certain temps, et maintenant finalement c’est fait et probablement le contrat de combat viendra après. “

L’ancien challenger du titre des poids lourds légers de l’UFC, Oezdemir, a battu un skid perdant de trois combats avec des victoires consécutives contre Ilir Latifi et Aleksandar Rakic ​​pour le pousser un peu plus près du sommet de la division. Mais, en raison de problèmes de visa, Oezdemir n’a pas pu concourir aux États-Unis, ce qui lui a rendu difficile d’attirer la plupart des meilleurs candidats.

Cependant, Oezdemir comprend la situation dans laquelle il se trouve et essaie de tirer le meilleur parti de l’occasion devant lui.

“Pour moi, c’est bien”, a déclaré Oezdemir. «J’aime ce combat. Le problème pour Jiri est qu’il est un nouveau venu, il était un champion au Japon, mais je pense que l’UFC a du mal à trouver des adversaires pour lui et en même temps, ils ont du mal à trouver des adversaires pour moi, c’est donc comme une situation où tout arrive ensemble.

«C’est un peu difficile de me faire correspondre pour de grands combats parce que la plupart des grands combats ont lieu aux États-Unis, et pour le moment ça va être difficile pour moi, et pour beaucoup de gens, ils ne veulent pas voyager. Mon dernier combat a eu lieu en Corée, avant c’était en Uruguay. C’est comme (c’est) toujours à la fin du monde, et la plus grande foule, le plus grand endroit, ce sont les États-Unis. C’est là que se déroulent les plus grands combats et c’est un peu difficile pour moi à cause de cela. “

Bien que l’événement prévu à Dublin par l’UFC semble peu probable compte tenu des circonstances actuelles de la pandémie mondiale, Oezdemir a déclaré qu’il adorerait que son combat contre Prochazka soit transféré sur la désormais célèbre «Fight Island» de Dana White.

“Certainement,” Fight Island “semble incroyable”, a déclaré Oezdemir. “Nous avons tous regardé tous ces films à l’époque sur les tournois sur les îles et des trucs comme ça et c’est tout simplement génial. Surtout s’ils construisent ce qu’ils disent qu’ils construisent. Un endroit pour s’entraîner sur une île inconnue pour le moment, c’est rêveur. Vous ne pouvez pas rêver de ça. “

.