Volkan Oezdemir sur la jambe blessée d'Aleksandar Rakic: "Il se souviendra de ce combat"

Volkan Oezdemir pense que son affrontement co-principal européen avec Aleksandar Rakic ​​à l'UFC Busan sera gravé dans la mémoire du prospect en raison d'une blessure à la jambe narqueuse qu'il a subie pendant le combat.

Oezdemir a reçu un hochement de tête partagé dans la nuit et après avoir été dans le mauvais sens d'un résultat similaire dans le passé, il a donné son avis sur la façon dont il pensait que le combat s'était déroulé.

"Une décision partagée est toujours un combat serré, évidemment", a déclaré Oezdemir aux médias réunis lors de la conférence de presse d'après-combat.

«Le premier [tour] était probablement le sien, mais à partir du deuxième tour, je l'ai senti descendre, vous savez? Lentement, pas à pas, j'atterrissais un coup de poing sur le corps, il descendait, je faisais un coup de pied dans la jambe et il descendait de plus en plus, donc évidemment j'avais le bord. »

En raison d'une perte qu'il a subie aux mains de Dominick Reyes à Londres l'année dernière, Oezdemir ne prenait pas de l'avance en attendant la décision officielle d'être déclarée à l'arène de Busan.

"J'ai déjà eu cette expérience avec Dominick Reyes quand j'étais du mauvais côté de la décision partagée lorsque je savais avec certitude que le combat était le mien", a déclaré Oezdemir.

«Le fait est que, même après le combat, je suis allé dans son coin et entraîneurs et son entraîneur m'a dit que j'étais le vainqueur du combat. Je m'attendais déjà à ce que ma main soit levée et cela ne s'est pas produit pendant le combat. Cette fois-ci, je n'attendais rien, je laissais les juges faire leur travail, je n'attendais rien et je laissais tomber. Ça s'est passé comme ça et j'étais vraiment content, j'ai explosé. J'étais vraiment content et maintenant je peux profiter de ma victoire. »

La jambe enflée de Rakic ​​a été l'un des principaux points de discussion tout au long du combat de 15 minutes. Oezdemir a révélé que cibler la jambe principale de l'artiste à élimination directe faisait partie de son plan de match et a insisté pour que Rakic ​​n'oublie pas le combat de si tôt.

"Évidemment [viser la jambe de Rakic ​​était le plan], et vous avez toujours quelque chose à ajouter. J'aurais dû en profiter davantage et revenir à la tête avec des coups de poing et des trucs comme ça. J'ai fait ma part, je l'ai très bien endommagé et il se souviendra de ce combat. »