Volkan Oezdemir vise Thiago Santos ou Alexander Gustafsson

Volkan Oezdemir a affronté une concurrence acharnée tout au long de sa carrière à l’UFC et prévoit de le conserver.

Après avoir abandonné trois combats consécutifs, Oezdemir (17-4 MMA, 5-3 UFC) se retrouve sur la voie de la lutte pour le titre, avec des victoires consécutives contre Ilir Latifi et Aleksandar Rakic. Et avec de nombreux affrontements pivots légers et lourds, Oezdemir attendra de voir comment les choses se déroulent.

«Rien n’est résolu maintenant. J’ai des trucs personnels auxquels je dois assister », a déclaré Oezdemir à MMA Junkie mardi. “De plus, tous les gros chiens de la division ont un combat à faire, donc je m’entraîne dur et j’attends de voir comment les choses se déroulent.”

Oezdemir a deux adversaires potentiels en tête: l’ancien challenger pour le titre de l’UFC, Thiago Santos, qui guérit actuellement d’une ACL déchirée, et l’ancien double challenger pour le titre de l’UFC, Alexander Gustafsson, qui a récemment exprimé son intérêt à sortir de sa retraite.

“Thiago Santos sera un combat amusant qui apportera beaucoup de feux d’artifice, et je veux également le combat de Gustafsson”, a déclaré Oezdemir. “Je sais qu’il joue mort jusqu’à ce qu’il trouve un combat facile, mais en attendant, je veux rester actif et combattre le gars le plus fort qui soit.”

Voyager constamment et obtenir des regards de partout dans le monde, Oezdemir s’entraîne actuellement en Thaïlande.

“J’adore la Thaïlande et j’adore la formation là-bas”, a déclaré Oezdemir. «Je suis allé plusieurs fois avec Alistair Overeem, et c’est l’endroit idéal où aller quand il fait l’hiver à la maison. Vous mangez bien, vous vous entraînez bien et vous profitez de la vie. C’est une évidence. “

Lors de sa dernière sortie en décembre, Oezdemir a devancé Rakic ​​à l’UFC sur ESPN + 23, mettant fin à la séquence de victoires invaincue de Rakic ​​à l’UFC. Mais «No Time» prévoit de ne laisser aucun doute aller de l’avant en repoussant les gars, ce qui l’a propulsé à un tir au titre après seulement trois combats à l’UFC.

“Rakic ​​a commencé fort mais a perdu son élan après le premier tour”, a déclaré Oezdemir. «Je me suis blessé à la jambe et cela l’a beaucoup ralenti. Ce ne fut pas une victoire décisive, et c’est quelque chose que je ne veux plus avoir dans mon avenir. J’ai été du mauvais côté d’un combat pour décision partagée (Reyes), et c’est parce que je n’en ai pas fait assez. Mon objectif est de terminer les combats donc il n’y a rien à remettre en question. »

La défaite controversée d’Oezdemir contre Dominick Reyes, qui défie Jon Jones pour le titre samedi, était une pilule difficile à avaler. Cela a donné à Oezdemir sa troisième défaite consécutive et a aidé à pousser Reyes dans un combat n ° 1 contre l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Chris Weidman.

La victoire sur Weidman a permis à Reyes invaincu de décrocher un titre contre Jones, mais Oezdemir pense qu’il est très peu probable que le titre change de mains.

“Je pense que j’ai beaucoup retiré de lui”, a déclaré Oezdemir. “Il est allé AWOL après notre combat et n’a même pas répondu à son prochain camp. Il a rebondi pour son dernier combat, mais il est à la hauteur d’une grosse tâche. Je lui souhaite bonne chance, mais je vois Jones gagner le combat. »

