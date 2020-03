Volkanovski veut une deuxième victoire sur Holloway pour son héritage

Alexander Volkanovski a surpris une tonne de gens en décembre 2019 quand il a réussi à enlever la ceinture des plumes de son favori Max Holloway lors de l’UFC 245. Mais ne comptez pas encore l’ère “Béni”. En raison de la puissante course de championnat de Holloway (il détient l’or depuis qu’il a décroché la ceinture provisoire de 145 livres il y a quatre ans) et de la nature quelque peu proche de sa défaite contre Volkanovski, l’UFC cherche à mettre en place une revanche immédiate.

Devoir battre un tel champion dominant deux fois ne semble jamais particulièrement juste pour les nouveaux champions, mais gardez à l’esprit que c’est ce que Holloway a dû retirer quand il a enlevé la ceinture de Jose Aldo. Et il semble que Volkanovski soit impatient de combattre à nouveau Max et de consolider sa place en tant que détenteur du titre.

“Je veux ce combat” parce qu’il n’y a pas de prétendants n ° 1, et je pense simplement que c’est un grand champion “, a déclaré Volkanovski à TMZ Sports. «Et, pour moi, le plus grand combat de ma carrière en ce moment pour me solidifier en tant que meilleur poids plume de tous les temps et l’un des plus grands de tous les temps. Je vais retirer Max deux fois à son apogée, les gens vont me donner le respect que je mérite. “

«Et encore une fois, je veux me battre à nouveau bientôt, et à Perth. Je ne veux pas attendre jusqu’à ce qu’il y ait un concurrent n ° 1 clair. Je pense que Max le mérite, il était un grand champion. L’UFC le veut. Les fans australiens le veulent. Et je pense que tout le monde le veut. J’espère donc que cela se produira. Rien n’est encore fait, nous n’avons même pas eu les discussions. Je viens d’être autorisé, donc certaines personnes demandent s’il est trop tôt pour rentrer. Mais je ne veux pas rester trop longtemps sur la touche et je veux défendre en Australie. ”

“Cette carte de Perth est le 6 juin, nous allons y arriver, je pense.”

Volkanovski avait un message cordial mais ferme pour Holloway de mettre fin à l’interview.

“Je n’ai que du respect, vous êtes l’homme et vous êtes bien aimé à cause de cela”, a-t-il déclaré. «Et je sens que je suis de la même façon, tous deux respectables. Mais! Tu veux vraiment ce combat? Je viens de faire cinq tours et je vous garantis que ça ne changera pas. Je termine ou je gagne exactement de la même manière. Je sais que tu es durable, mais je pense que je peux te ranger, bébé. “

Que pensez-vous, Maniacs? “Alexander The Great” peut-il battre à nouveau Max Holloway, ou “Blessed” va-t-il se présenter pour leur inévitable match revanche plus préparé que jamais?