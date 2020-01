Vous avez vraiment raison, Donald Cerrone est toujours allé à son UFC 246 après la fête

Un rapide voyage à l’hôpital ne va pas empêcher Donald Cerrone de savourer un Budweiser glacé.

Les choses ne se sont certainement pas déroulées comme l’espérait Cerrone (36-14 MMA, 23-11 UFC) samedi soir, subissant la perte la plus rapide de sa carrière professionnelle dans le combat en tête d’affiche de l’UFC 246 au T-Mobile Arena de Las Vegas. L’ancien champion des deux divisions Conor McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) a envahi Cerrone dès le début de leur match de poids welters, et l’arbitre Herb Dean a annulé la compétition après seulement 40 secondes.

Après le combat, Cerrone a été transporté dans un établissement médical local pour des raisons de précaution, mais a été libéré peu de temps après, et il a fait son chemin vers le parc MGM de Las Vegas, où On The Record speakeasy et le club ont accueilli son after party officiel.

Ce n’était pas tout à fait l’affaire bruyante que McGregor a appréciée dans la rue à Encore Beach Club au Wynn Las Vegas, mais qu’attendez-vous d’autre du futur Temple de la renommée de l’UFC, mieux connu sous le nom de «Cowboy»?

Découvrez les photos ci-dessous.

