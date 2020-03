“Vous vivrez avec ça pour le reste de votre vie”

Après sa confrontation en UFC 248tellement Israel Adesanya comme Yoel Romero Ils ont donné leurs raisons pour lesquelles la faute de ne pas avoir un bon combat est l’autre. Dans des déclarations récentes, le combattant cubain a déclaré que il s’attendait à une guerre mais que son adversaire ne voulait pas. Maintenant, le champion lui répond.

Adesanya répond à Romero

Parler à Ariel Helwani, le monarque de 185 livres affirmé:

«J’adore me battre, c’est ce que j’aime faire. C’est pourquoi, après le combat, je me suis senti frustré. Lui et moi savons qui a alimenté le combat, lui et moi savons qui a donné plus dans le combat. Vous devez vivre avec cela pour le reste de votre vignea. Il avait une chance pour le championnat et ne méritait même pas d’être là avec moi.

“Je n’avais pas le droit d’être là avec moi. Mais je lui ai donné l’opportunité parce que je pensais que c’était un gars que tout le monde craignait, avec qui personne ne voulait se battre et voulait voir par moi-même. C’était un cadeau de ma part. Mais maintenant, il devra vivre toute sa vie avec le fait que il a combattu de cette façon sur sa dernière chance de départ“.

De plus, dans une publication sur les réseaux sociaux, “The Last Stylebender” se moque de ceux qui disent leur adversaire il est fait d’acier.