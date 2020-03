Walt Harris avertit Alistair Overeem

LAS VEGAS – Alistair Overeem a montré de nouvelles rides à son jeu, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils travaillent sur Walt Harris.

Harris (13-7 MMA, 6-6 UFC) fait la une de l’UFC sur ESPN + 30 contre Overeem (45-17 MMA, 10-6 UFC) dans un combat qui a été retravaillé lors de leur précédente réunion prévue en décembre dernier. Harris s’est retiré de ce combat après que sa belle-fille, Aniah Blanchard, a été kidnappée; elle a ensuite été retrouvée assassinée après une perquisition d’un mois.

Harris a été remplacé par Jairzinho Rozenstruik, qui, après avoir été éliminé et contrôlé pendant près de cinq tours complets, a marqué un KO de retour de Je vous salue Mary avec moins de 10 secondes à jouer.

Mais Harris garantit que son combat avec Overeem se déroulera très différemment.

«Je lui présente de nombreux défis différents de Rozenstruik», a déclaré Harris à MMA Junkie. “Ne comptez pas me voir allongé pendant quatre rounds ou quoi que ce soit. Ça va être un combat passionnant. J’ai une puce plus grosse sur l’épaule que la première lorsque celle-ci a été annoncée, donc ça devrait être amusant. »

Harris sort deux finales consécutives du premier tour «Performance de la nuit» face à Sergey Spivak et Aleksei Oleinik, toutes deux en moins d’une minute. Et il espère qu’une victoire sur un nom notable comme l’ancien challenger du titre des poids lourds de l’UFC, Overeem, le propulsera un peu plus loin dans la lutte pour le titre.

«Je pense que le vainqueur, qui sera moi, se placera en plein milieu, au cœur des choses. Je veux dire, vous pouvez appeler votre tir, »a déclaré Harris. «Derrick Lewis est là-bas, comme vous l’avez dit, (Franics) Ngannou et Rozenstruik. Ce sera amusant de voir comment tout se passe après ces combats, mon combat a lieu. “

Ayant terminé chacun de ses combats professionnels, Harris s’attend à une autre finition, cette fois alimentée par une motivation un peu plus.

“La mode dramatique comme toujours”, a déclaré Harris. «KO à grande échelle. Nous devons lutter, nous devons lutter, nous le ferons aussi. Nous allons nous préparer à aller partout où le combat va. “

La mort de sa belle-fille aura toujours un impact sur lui, mais Harris sait qu’il doit passer à travers pour sa famille.

“Je sens juste que c’est ce que ma fille voudrait”, a déclaré Harris. “Elle m’a vu travailler si dur pour arriver ici, et elle a tellement sacrifié, ainsi que ma femme et mon autre enfant, donc je ne pouvais pas simplement tomber de la surface de la terre et laisser cela tirer le meilleur parti de moi.” J’ai dû me concentrer et continuer la mission. »

Pour en savoir plus sur Harris, regardez la vidéo ci-dessus.

