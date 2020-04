Walt Harris dit que son combat contre Alistair Overeem pourrait avoir lieu le 16 mai

Walt harris

Le combat entre Walt Harris et Alistair Overeem a été programmé deux fois UFC, mais l’organisation Il s’attend à ce que le combat ait finalement lieu le 16 mai.

La pandémie de coronavirus a interrompu la programmation du UFCmais Harris vous pensez que votre combat avec Overeem arrivera le 16 mai.

“Écoutez le 16 mai comme date possible à laquelle nous pourrions nous battre.”dit Harris à MMA Junkie. “Il est ici. Ils le mettent en quarantaine en ce moment. J’espère que ça arrive. Chaque jour est jour après jour. Certains jours, on ne sait jamais. Vous pourriez vous réveiller et tout se passe bien. Le lendemain, tout change. Nous verrons, mec. J’essaie juste de rester aussi préparé que possible pendant cette période. Espérons que le combat aura lieu. Homme Ce sera un grand honneur d’y faire face et de faire face à Overeem ».

Harris y Overeem d’abord, ils allaient se faire face UFC Washingtonmais la fille de Harris il a été kidnappé y assassiné. Dans le second, il allait jouer dans le UFC Portland, mais le spectacle a été annulé par le coronavirus.

Le poids total a admis que les annulations et les reports l’ont frustré.

“C’est frustrant d’un point de vue personnel concernant un combat et ma carrière, mais ça fait partie de la vie”dit Harris. «J’ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. C’est juste une partie, mec. Je crois que Dieu fait les choses selon ses propres termes, donc je ne m’insiste pas sur les choses. J’essaie juste de faire de mon mieux pour rester prêt et concentré, pour être prêt lorsque mon numéro est appelé. Cela fait partie du processus et de mon parcours dans l’UFC: hauts et bas. Ce n’est pas nouveau. Je reste juste concentré et continue. “

Le président de UFC Il a déclaré que l’organisation reprendra sa programmation avec UFC 249le 9 mai, et il est possible que Harris y Overeem enfin face à face.