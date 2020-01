Le concurrent des poids lourds de l’UFC, Walt Harris, espère retourner dans l’Octogone en avril après le meurtre choquant de sa fille Aniah Blanchard en octobre.

Selon un rapport de MMAjunkie.com, Harris aimerait revenir à la compétition active ce printemps, bien qu’un adversaire n’ait pas encore été finalisé.

Harris était prêt à combattre Alistair Overeem dans l’événement principal de l’UFC Washington, D.C. dans ce qui aurait été le combat le plus médiatisé de sa carrière. Cependant, après que le corps de Blanchard a été retrouvé après son enlèvement et sa disparition, Harris a été naturellement forcé de se retirer du combat d’Overeem pour pleurer et être avec sa famille en cas de besoin.

Auparavant, Harris menait une séquence de quatre matchs sans défaite avec des victoires consécutives à huit reprises contre Aleksei Oleinik et Sergey Spivak lors de ses deux derniers combats, plus un No Contest à Andrei Arlovski et une victoire à élimination directe sur Daniel Spitz pendant cette période. .

Au total, Harris détient un record de 13-7, 1 NC dans sa carrière professionnelle de MMA. Il a un record de 6-6, 1 NC sur deux relais dans l’Octogone. Après être allé 0-2 dans son premier relais à l’UFC fin 2013 au début 2014, Harris est 6-4, 1 NC au cours de son deuxième relais dans l’Octogone datant de fin 2014. Après avoir ressemblé principalement à un gardien lors de son UFC exécuter, Harris semble avoir tourné le coin et semble être un concurrent haut maintenant.

Harris est actuellement le poids lourd n ° 9 de l’UFC. Le n ° 8 est Overeem, il est donc possible que l’UFC puisse à nouveau réserver le combat entre eux. Alexander Volkov est le poids lourd classé n ° 7 et pourrait également être un adversaire pour Harris. Peu importe qui il combattra ensuite, c’est formidable de voir que Harris a recommencé à s’entraîner et j’espère que 2020 sera une meilleure année pour lui et sa famille que 2019.

Contre qui voudriez-vous que l’UFC affronte Walt Harris à son retour dans l’Octogone?