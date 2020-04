Weidman a accepté les combats contre Shahbazyan et Romero avant la fermeture de l’UFC

Comme dit le proverbe, il n’y a pas de combats faciles à l’UFC. Mais certains combats ne sont pas plus faciles que d’autres. Il suffit de demander à Chris Weidman, qui continue de faire face à l’une des plus méchantes compétitions de l’UFC. Cela et un flux de blessures ont entraîné un record de 1-5 au cours des cinq dernières années, mais ne vous inquiétez pas … il ne reçoit toujours que des tueurs certifiés.

Weidman s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour révéler ce qui se passait dans les coulisses avec lui alors que Coronavirus continuait à fabriquer et à défaire des cartes UFC.

“Je viens d’accepter mon 3ème adversaire en une semaine … c’est nul”, écrit-il. “Restez en sécurité tout le monde!”

Il a ensuite partagé les adversaires: Jack Hermansson, Edmen Shahbazyan et Yoel Romero.

Hermansson n’est certainement pas en reste, mais Shahbazyan et Romero sont mieux connus des fans pour leurs capacités destructrices. Shahbazyan est le dernier d’une longue tradition de durs arméniens qui terroriseront l’UFC. 11 combats. 11 victoires. 9 KO. À seulement 22 ans, il est l’un des plus grands espoirs de la liste. Et Yoel … eh bien, il n’a pas besoin de présentation. Bien qu’il ait peut-être gaspillé son tir au titre contre Israël Adesanya en surpassant sa stratégie de contre-éclair, Romero est connu pour prendre des années sur la carrière des personnes qu’il combat.

C’est fou que l’UFC ait proposé ces deux adversaires à Weidman, et fou qu’il les a acceptés. Vous pouvez voir la progression du désespoir à travers le matchmaking de l’UFC – d’abord avec Hermansson: un défi difficile mais juste pour l’ancien champion. Ensuite, un exemple direct de vieillissement grand alimenté à un jeune loup. Puis le match revanche contre Yoel. Homme. C’est juste un délit promotionnel limite.

Mais je ne détesterai pas trop. C’est le genre de bain de sang garanti que nous aurions célébré dans PRIDE. Grand nom contre grand nom! Bien sûr, curieusement, nous savons que c’est un décalage. Mais “The Chris” pense évidemment qu’il a encore les marchandises pour remporter la victoire, et il n’a regardé que légèrement dans sa dernière défaite finale contre Dominick Reyes. Était-ce plus à propos de Reyes que de lui? Les combats contre Hermansson, Shahbazyan ou Romero nous auraient permis de le découvrir rapidement.