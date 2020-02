Weili et d’autres combattants de l’UFC quittent la Chine alors que l’épidémie de coronavirus s’étend

Les combattants chinois de l’UFC Zhang Weili, Li Jingliang et Xiaonan Yan ont quitté leur pays d’origine le week-end dernier, espérant qu’un départ anticipé leur permettra de se battre à temps.

Alors que l’épidémie de coronavirus continue de s’aggraver, le trio s’est rendu en Thaïlande avec des plans pour un séjour de deux semaines. La durée du voyage coïncide avec la période d’incubation connue du virus, qui a entraîné des restrictions de voyage et des quarantaines généralisées pour les ressortissants chinois et des «auto-quarantaines» pour les Américains qui ont récemment voyagé dans le pays.

“C’est la quarantaine à cause du virus”, a déclaré l’entraîneur de jiu-jitsu de Weili, Pedro Jordao, à MMA Fighting. “Vous ne pouvez pas entrer en Amérique autrement.”

Depuis le début de l’urgence mondiale du coronavirus, il y a eu plus de 24 000 cas confirmés avec au moins 490 décès. Plus de 20 000 des cas proviennent de Chine, mais une douzaine d’autres pays ont confirmé des cas, dont la Thaïlande et les États-Unis.

Du trio, Yan a la chronologie la plus pressante pour le travail. Elle affrontera Karolina Kowalkiewicz à l’UFC Auckland le 23 février, à un peu plus de deux semaines. Weili, la championne incontestée des poids de paille de l’UFC, devrait défendre sa ceinture contre Joanna Jedrzejczyk le 7 mars, la même nuit que Jingliang affronte Neil Magny à Las Vegas.

Yan et Li ont choisi de se rendre à Pattaya, située à 90 miles de la capitale de Bangkok, où Weili et son équipe s’entraînent actuellement.

Si tout va bien avec sa demande de visa, Yan arrivera probablement à Auckland le 19 février, juste deux jours avant la pesée officielle. Weili et Jingliang ont plus de temps avant leurs combats à Las Vegas, et leurs équipes espèrent que les visas ne seront pas un problème.