Weili Zhang change de plan pour terminer son camp à Las Vegas en raison d’une épidémie de coronavirus

Avec l’Organisation mondiale de la santé déclarant l’épidémie de coronavirus une urgence sanitaire mondiale et des centaines de décès et des milliers de cas confirmés en Chine, Zhang Weili et son équipe ont décidé de changer de plan.

Zhang doit défendre son championnat UFC de poids de paille contre Joanna Jedrzejczyk le 7 mars à Las Vegas, et a initialement choisi de rester avec son équipe à Pékin pour les dernières semaines de son camp. Le virus étant désormais détecté dans la ville, Zhang a choisi de se rendre à Las Vegas, a appris MMA Fighting.

Selon le directeur de Zhang, Brian Butler, son équipe travaille actuellement sur des visas pour faire sortir le champion de l’UFC du pays dès que possible.

“L’UFC a travaillé dur pour accélérer la venue de Weili et de son équipe pour des raisons de précaution”, a déclaré Butler lors d’un entretien avec MMA Fighting. “J’ai de nouveau connecté l’UFC avec Tulsi Gabbard qui a gracieusement essayé d’aider à faire avancer les choses.”

La représentante Gabbard, qui est actuellement au milieu d’une campagne présidentielle, avait auparavant offert son aide lorsque Zhang tentait d’obtenir un visa pour se rendre aux États-Unis pour une tournée promotionnelle après sa victoire au combat l’an dernier.

L’épidémie de coronavirus est devenue un sujet de discussion entre Jedrzejczyk et Zhang plus tôt cette semaine après que l’ancien champion a publié un mème sur sa page Instagram. La star chinoise a critiqué Jedrzejczyk, affirmant que “se moquer de la tragédie est un véritable signe de son caractère”. Jedrzejczyk a depuis supprimé le message et s’est excusé auprès de son collègue combattant.

Zhang n’est pas le seul combattant chinois de l’UFC actuellement réservé pour combattre dans l’Octogone. Li Jingliang affrontera le vétéran des poids mi-moyens Neil Magny le même soir à Las Vegas, tandis que Xiaonan Yan affrontera l’ancienne candidate au titre Karolina Kowalkiewicz à l’UFC Auckland le 22 février.

Jeudi soir, Ruy Menezes, entraîneur de Li et Yan de la China Top Team à Pékin, a déclaré au MMA Fighting que leurs plans restaient les mêmes. Menezes et Yan s’envoleront pour la Nouvelle-Zélande le 15 février, tandis que Li prendra un vol pour Las Vegas cinq jours plus tard.