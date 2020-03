Weili Zhang décrit son chemin vers la victoire contre Joanna Jedrzejczyk

La championne des poids paille de l’UFC, Weili Zhang, a expliqué son chemin vers la victoire en battant sa rivale Joanna Jedrzejczyk ce week-end à l’UFC 248.

Zhang affronte Jedrzejczyk dans une bataille à enjeux élevés entre ses rivaux amers dans le co-événement principal de la carte de ce week-end. La championne chinoise est imbattable depuis qu’elle a rejoint l’UFC et elle pense qu’elle étendra cette marque lorsqu’elle affrontera son rival polonais ce week-end.

S’adressant à Dan Hardy (via le South China Morning Post), Zhang a laissé entendre que Jedrzejczyk aurait peur de décrocher avec elle, et elle a déclaré que la peur et l’intimidation constituaient une grande partie du plan de match. Mais à la fin, Zhang croit juste qu’elle est meilleure que Jedrzejczyk où que le combat aille.

«Joanna gardera mes distances. Elle ne restera pas dans la poche avec moi parce qu’elle craint ma force et mon corps à corps. Je ne vois vraiment rien qui puisse me menacer, donc ça va être une période difficile pour elle. Il y a trois domaines principaux – le stand-up, la lutte et le jiu-jitsu – et quoi qu’elle apporte à la table, je vais y aller et je vais la battre », a déclaré Zhang.

Ce sera la première défense du titre de Zhang depuis bouleversant Jessica Andrade avec une victoire au premier tour TKO l’été dernier en Chine. Jedrzejczyk, quant à lui, est un ancien champion de la division qui est récemment revenu en forme avec une victoire décisive sur Michelle Waterson. Les deux combattants se battent à un niveau élevé en ce moment, et cela devrait être un grand combat.

Zhang a également mentionné dans l’interview que l’entraînement à Las Vegas et non en Chine en raison du coronavirus pour ce combat ne la gênerait pas.

«Peu importe où je m’entraîne ou fais mon camp tant que je suis avec mon équipe pour me soutenir. C’est la chose la plus importante », a déclaré Zhang.

Pensez-vous que Weili Zhang vaincra Joanna Jedrzejczyk à l’UFC 248?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 03/03/2020.