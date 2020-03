Weili Zhang détaille le moment émotionnel à l’hôpital avec Joanna Jedrzejczyk: «Elle a continué à pleurer pendant des heures»

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

La championne des poids paille de l’UFC, Weili Zhang, a partagé les détails d’un moment émotionnel qu’elle a eu avec sa rivale Joanna Jedrzejczyk à l’hôpital après l’UFC 248.

Zhang et Jedrzejczyk se sont affrontés pendant 25 minutes dans l’événement co-principal de l’UFC 248, produisant un banger d’un combat pour le titre que les experts ont immédiatement appelé un classique instantané. Les deux femmes ont lancé des centaines de grèves sur le visage et le corps de l’autre dans une sanglante bataille qui est déjà considérée comme l’un des plus grands combats de MMA de tous les temps.

Zhang et Jedrzejczyk se sont mutuellement infligé des dommages obscènes, ce qui a conduit les deux femmes à l’hôpital immédiatement après le combat.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Zhang a détaillé une conversation émotionnelle qu’elle a eue avec son rival Jedrzejczyk pendant que les deux femmes étaient allongées dans leurs lits d’hôpital (via Bloody Elbow).

«Après le match, Joanna et moi, nous nous sommes rencontrées à l’hôpital. Nous sommes arrivés à l’hôpital presque en même temps. Il n’y avait qu’un rideau entre nous », a déclaré Zhang.

«Elle a continué à pleurer pendant des heures. Je me sens très triste. Je voulais surtout la réconforter. Mais la barrière de la langue, je ne peux que lui dire: «Bon travail! Tu as très bien fait. Tu es très bon.” Puis elle a continué à pleurer, se couvrant la tête », a poursuivi Zhang.

«Et je me sens très triste, pour être honnête. Bien qu’elle m’ait manqué de respect avant. Mais j’ai vu sa blessure en pleurant. Je me sentais mal pour elle. Alors je lui ai parlé. Puis quand elle est partie – j’attends l’examen – quand elle est partie, elle m’a dit cela et j’ai été particulièrement émue, elle a dit: “Continuez à défendre et je vous surveillerai”, elle a dit: “Continuez à défendre et je vous surveillerai. Ça va devenir de plus en plus dur. »J’ai failli pleurer. À ce moment-là, je sentais que le guerrier devait être comme ça. »

Rivaux amers dans la cage, Zhang et Jedrzejczyk ont ​​manifestement développé un incroyable respect l’un pour l’autre après avoir partagé l’Octogone et produit un combat incroyable. Les deux femmes pourraient éventuellement verrouiller les cornes dans un match revanche un jour, et si cela se produit, vous pouvez être sûr que les fans s’attendront à un autre combat incroyable entre elles.

Pensez-vous que nous verrons une revanche entre Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk?