Weili Zhang détaille un voyage de trois semaines entre la Chine et les États-Unis

La championne des poids paille de l’UFC, Weili Zhang, s’est rendue aux États-Unis pour sa défense du titre UFC 248 contre Joanna Jedrzejczyk, mais le voyage n’a pas été facile.

La patrie de Zhang est toujours sous le choc de la nouvelle épidémie de coronavirus qui fait la une des journaux, qui a coûté la vie à de nombreuses personnes et provoqué des restrictions de voyage complexes dans le monde entier. Ces restrictions ont rendu extrêmement difficile pour Zhang de se rendre aux États-Unis et l’ont laissée se sentir comme une «réfugiée».

Zhang a parlé de son voyage ardu aux États-Unis dans une interview avec ESPN, le partenaire officiel de diffusion de l’UFC.

Le voyage de Zhang de la Chine aux États-Unis a commencé par une visite inattendue en Thaïlande.

“J’avais un rendez-vous pour un visa américain le 3 février à Pékin et j’attendais cela”, a raconté Zhang. «Puis, tôt le matin du 1er février, j’ai appris que les vols entre les États-Unis et la Chine avaient été suspendus. Ce matin-là, j’ai reçu un texto de mon manager de l’UFC me disant de partir immédiatement. Nous avons ensuite commencé à emballer nos bagages et nous sommes dirigés vers l’aéroport vers midi. C’était une telle précipitation. À ce moment, j’ai réalisé que nous devions quitter le pays.

“Je pensais que c’était un rêve”, a poursuivi Zhang, détaillant sa réaction aux nouvelles selon lesquelles elle devrait interrompre et déplacer son camp d’entraînement pour son combat contre Jedrzejczyk. “Je me disais” était-ce un rêve? Était-ce réel? “Je ne savais même pas où m’entraîner ou quoi que ce soit. Heureusement, j’avais deux entraîneurs thaïlandais et ils ont trouvé une salle de boxe pour s’entraîner et un endroit pour rester. Une fois que tout a été réglé, je me suis senti un peu soulagé. Toute l’expérience a été la vie d’un réfugié essayant de partir.

Malheureusement, Weili Zhang n’a jamais pu être trop à l’aise en Thaïlande, car elle a ensuite dû déménager à Abu Dhabi.

«C’est venu très rapidement», raconte-t-elle. “Je n’en avais aucune idée. On m’a soudain dit que je devais partir, ce qui m’a rendu très émotif. Mais j’ai compris que l’UFC devait avoir préparé le meilleur plan pour nous, alors j’ai suivi les instructions et j’ai quitté la Thaïlande.

“J’ai pris l’avion pour Abu Dhabi le 7 février après avoir passé une semaine en Thaïlande”, a poursuivi Zhang. «À l’époque, j’étais un peu frustré et très ému parce que je venais juste de m’habituer à la Thaïlande. En Thaïlande, j’avais au moins deux entraîneurs locaux avec qui je pouvais parler, mais je ne savais rien d’Abu Dhabi, donc j’étais vraiment bouleversé et stressé. »

Zhang a continué, expliquant comment un appel téléphonique avec sa mère mettait les choses en perspective.

«J’ai appelé ma mère et je lui ai dit que j’étais bouleversée», a-t-elle dit. «Elle m’a dit qu’il y avait beaucoup de gens en Chine qui luttent contre le virus et que je ne devrais pas être la seule à me plaindre juste parce que je devais voyager. Elle a dit que ces médecins et infirmières n’avaient même pas le temps de dormir et que je devrais être reconnaissante et surmonter les difficultés. Les mots de ma mère m’ont donné beaucoup de confiance à ce moment-là. “

Maintenant en sécurité à Las Vegas, le site de sa bataille contre Jedrzejczyk, Weili Zhang fait ses derniers préparatifs. Pensez-vous qu’elle fera le travail à l’UFC 248, malgré tout ce qu’elle a dû endurer?

