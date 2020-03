Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk s’avèrent être le véritable événement principal de l’UFC 248

L’UFC 248, qui a eu lieu la nuit dernière (samedi 7 mars 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, aurait pu être considéré comme l’un des plus grands événements à la carte (PPV) de l’histoire de arts martiaux mixtes (MMA).

Pourrait, voudrais, devrait.

Au lieu de cela, il restera dans les mémoires pour avoir produit l’un des plus grands combats de championnat de l’histoire de l’UFC, qui est intervenu quelques minutes seulement après l’annonce de la promotion que Jon Jones contre Alexander Gustafsson à l’UFC 165 se dirigeait vers le Temple de la renommée de l’UFC.

Israël Adesanya a défendu son titre de poids moyen contre Yoel Romero, un compétiteur de puissance, dans un puant de cinq rounds qui était censé être une guerre debout. Malheureusement pour les fans, il y avait peu ou pas d’action et beaucoup de … bizarrerie.

Surtout de Romero.

Les enjeux étaient assez élevés pour les deux hommes après que Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk soient allés en enfer et revenir à travers 25 minutes d’aliénation mentale. «Magnum» a pu conserver son titre de champion de la paille par décision partagée, transformant la Polonaise en une version gonflée et déformée d’elle-même.

Voir cette horrible photo ici.

“Vous voyez mon gonflement, je l’ai ressenti”, a déclaré Jedrzejczyk après le combat. «Dès le troisième tour, l’enflure me dérangeait. Ça a commencé à devenir de plus en plus enflé et ma tête était comme aller et venir. Mais tout va bien, félicitations champion, je suis heureux que nous ayons pu vous donner un bon combat. “

Pas seulement bon, l’un des meilleurs de tous les temps.

C’est important parce qu’il y a eu un moment où le président de promotion, Dana White, a refusé d’autoriser les femmes à concourir à l’intérieur de l’Octogone. Tout a changé lorsque Strikeforce a fait de Ronda Rousey une star en 2012.

Strikeforce a finalement été englouti par l’UFC.

L’événement principal tiède a non seulement envoyé Yoel Romero à sa troisième défaite consécutive, mais il a également retiré une partie de l’élan à Adesanya, qui a utilisé sa précédente victoire sur Robert Whittaker pour se battre contre des champions plus lourds comme Jon Jones et Stipe Miocic.

“Ces gars-là ont tellement peur, sortez de là”, a crié le meilleur concurrent, Paulo Costa, de la cage. “Je suis prêt.”

Costa a été vu pour la dernière fois en train de battre Romero pour remporter son titre contre Adesanya et maintenant que sa blessure au biceps a guéri, nous pouvons nous attendre à ce que “The Eraser” affronte “The Last Stylebender” pour le bracelet de 185 livres à un moment donné plus tard cette année.

Mais après l’UFC 248, je suis plus intéressé par la suite de Zhang et Jedrzejczyk.

Pour les résultats complets de l’UFC 248 et le play-by-play en direct cliquez ici. Pour consulter la dernière et la meilleure UFC 248: les nouvelles et les notes «Adesanya vs Romero», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.