Weili Zhang explique comment les complications liées au coronavirus ont entravé sa performance à l’UFC 248

La championne des pailles de l’UFC, Weili Zhang, a récemment expliqué comment la crise du coronavirus avait eu un impact négatif sur ses performances à l’UFC 248.

Zhang a fait la première défense de son titre de poids de paille dans l’événement co-principal de la carte UFC 248, en affrontant l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk.

Dans les semaines qui ont précédé leur affrontement très attendu, le coronavirus s’est propagé dans le pays d’origine de Zhang, la Chine. En raison du resserrement des restrictions de voyage, elle a été forcée de déplacer son camp en Thaïlande.

L’équipe du champion chinois a installé le camp pendant une semaine et a commencé à s’entraîner avant que la nouvelle de la propagation du virus ne menace leur nouvel emplacement. Une fois de plus, la championne des poids paille a dû emballer ses affaires et se rendre à Abu Dhabi.

De là, elle s’est préparée pour son prochain combat avant de faire le long voyage vers Las Vegas.

L’affrontement bourré d’action de Zhang et Jedrzejczyk s’est avéré être l’un des meilleurs combats de l’histoire du MMA. Après une bataille de 25 minutes, Zhang a revendiqué la victoire par décision partagée.

Bien qu’elle ait scellé la victoire et livré une performance à couper le souffle, Zhang pense qu’elle aurait mieux performé sans les voyages sans arrêt et l’inquiétude entourant le Coronavirus.

Lors d’un épisode de l’émission MMA d’Ariel Helwani, Zhang a parlé par l’intermédiaire de son traducteur:

“Je n’ai pas fait ma meilleure performance parce que je ne me suis pas vraiment acclimaté du tout ici à Vegas”, Zhang. «J’ai voyagé dans trois, quatre endroits différents pour ce combat.

«J’ai eu du mal à m’acclimater au fuseau horaire. Je n’ai que trois à cinq heures de sommeil. Normalement, je dors de neuf à dix heures à Pékin, mais ici à Vegas, je ne pouvais pas bien dormir », a poursuivi Zhang. “Donc je n’ai pas donné le meilleur de moi-même, je n’ai pas obtenu la meilleure performance. C’est pourquoi je ne veux pas encore regarder le combat. Je n’ai dormi que six heures au total pendant les deux jours précédant le combat. Six heures au total en deux jours. »

Si l’UFC 248 n’était pas son meilleur travail, il est excitant de penser à ce dont Weili Zhang est capable à plein régime.

Maintenant, elle peut, espérons-le, prendre un repos bien mérité et profiter de son bonus bien mérité de 50 000 $ de combat de la nuit.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/10/2020.