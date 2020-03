Weili Zhang explique pourquoi elle n’est pas pressée de rattraper Joanna Jedrzejczyk

Crédit d’image: @UFC sur Instagram (photographe non répertorié)

Weili Zhang n’est pas encore intéressé à faire tourner les choses avec Joanna Jedrzejczyk.

Les deux ont combattu dans l’événement co-principal de l’UFC 248 où ils ont mis l’un des plus grands combats de tous les temps. C’était une affaire de va-et-vient qui a eu pour conséquence que Zhang a devancé une victoire très étroite par décision partagée pour défendre sa ceinture de paille.

Depuis le combat, Zhang et Jedrzejczyk ont ​​guéri leurs blessures et beaucoup se demandent si une revanche sera la prochaine. Pourtant, la championne dit qu’elle n’est pas intéressée à faire tourner les choses avec la star polonaise, du moins pas pour le moment.

“Je n’ai aucune idée du moment où mon prochain combat aura lieu, car tout est bloqué par cette pandémie de COVID-19”, a déclaré Zhang à ESPN. «Je voudrais à nouveau combattre ici aux États-Unis, car j’ai vu un grand nombre de Chinois et d’Asiatiques ici motivés par mon combat qui vont certainement m’encourager. Les États-Unis ont également la plus grande base de fans de MMA. Je ne veux pas encore de revanche. Je voudrais donner des opportunités à d’autres combattants en ligne. »

Pour Weili Zhang, bien que les fans aient été ravis de la façon dont le combat s’est déroulé, elle a été déçue de sa performance. Elle dit que ce n’est pas la meilleure qu’elle puisse faire, mais elle est heureuse que de nombreux fans chinois aient pu la voir se battre.

«Je ne l’ai pas encore regardé, car je n’ai pas réalisé ma meilleure performance et présenté ma meilleure forme à l’entraînement. J’apprécie le soutien et la reconnaissance de tous mes fans et je suis heureux qu’ils aient apprécié le combat. Joanna et moi avons toutes les deux mis notre ténacité et notre volonté à l’intérieur de l’Octogone pour rendre le combat fascinant », a-t-elle déclaré. «Les gens de retour en Chine sont tous très motivés et apprécient mon travail acharné et montrent beaucoup de respect à tous les athlètes qui concourent pour notre pays. Presque tous les médias grand public m’ont interviewé. J’ai entendu dire qu’il y avait plus de 100 millions de vues de la lutte en 24 heures en Chine. Tant de fans ont bloqué le site chinois de paiement à la séance pour le regarder en direct, le serveur est tombé en panne. »

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/03/2020.